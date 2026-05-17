文資保存之爭2》財務規劃成文資界噩夢？ 前北高行庭長：登錄文資應考量3點

竹東「長春醫院」建物被指定為新竹縣縣定古蹟，地主提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後撤銷原處分及訴願決定。竹縣府表示將評估是否提出上訴。（資料照）

〔記者翁靖祐／台北報導〕文資界質疑文資法施行細則並未提及「財務規劃」的概念，故對近年的法院判決提出質疑。允喆國際法律事務所的主持律師李玉卿說明，2017年該法修法理由，就闡明指定、登錄文資時，應有詳盡財務規劃、價值評估。李玉卿說，法院對文資界的期盼，應是審議會須針對財產權保障、財產權的補償機制以及文資活化再利用的可能性做出財務規劃。

新竹縣「竹東長春醫院」2024年被指定為文化資產（古蹟），地主不服與新竹縣府打行政訴訟，法官就根據文化資產保存法施行細則14條判斷，文資審議委員應就竹東長春醫院未來保存管理維護等進行財務規劃，否則就是在資訊不完全的情況下做出的行政處分，並判其敗訴。

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過去曾任最高行政法院法官、台北高等行政法院庭長的允喆國際法律事務所主持律師李玉卿解釋，該法於2017年修成文化資產保存法施行細則14條後，修正理由就指出，指定文資時須進行未來管理維護財務規劃及範圍影響評估，已明訂登錄文資時，應進行詳盡的財務規劃、價值評估。

另，新竹縣「北埔姜屋天水堂」於2021年被指定為文化資產（古蹟），部分面積占用到原告土地，故提出行政訴訟。判決引用釋字 813 號指出，私有建物或土地被登錄為古蹟後，所有人的財產使用權會受到限制，致使所有人受到「特別犧牲」，國家也該給予相當補償，認為縣府給予地價稅減免難謂補償，應在財務規劃對補償部分進行具體規劃，並判縣府敗訴。

李玉卿說明，釋字813號帶出財產權保障概念，讓法律界重視在文資保存時，不該忽略私有財產所有權人權益，認為此部分也財務規劃關鍵的一環。李玉卿認為，針對目前的判決，法院應是盼審議會登錄文資時，應考量所有人財產權保障、財產權的補償機制、文資活化再利用的可能性。

針對公有財產權的文資部分，李玉卿則認為，需要考量國家預算是否能跟上、修復實務上的可行性以及是否能有效還原、發揚該文資的文化價值，真正能達到保存及活用文資目的。

除曾任台北高等行政法院庭長，最高行政法院法官外，李玉卿過去也曾擔任士林地院民事庭、刑事庭長，也曾在新北地檢署、士林地檢署擔任檢察官，資歷相當完整、豐富，2006年轟動一時的遠通ETC案件也是由她所承審。

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