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歷史街區2-1》重現古都風華 台南咾咕石街打造文教新場景

2026/05/17 14:12

台南現存唯一可供人車通行的老城門「兌悅門」。（記者王姝琇攝）台南現存唯一可供人車通行的老城門「兌悅門」。（記者王姝琇攝）

記者王姝琇／台南專題報導〕以文化古都之名升格的台南市，有許多極具歷史意義的巷弄老街，展現豐碩的在地生活特色，舊稱「咾咕石街」的信義街就是其一，街區起於國定古蹟兌悅門，保留鋪磚古道與百年老屋，是近年文創小店與特色老宅民宿匯聚的熱門散步區域。

台南市信義街是近年文創小店與特色老宅民宿匯聚的熱門散步區域。。（記者王姝琇攝）台南市信義街是近年文創小店與特色老宅民宿匯聚的熱門散步區域。。（記者王姝琇攝）

為保存古都歷史特色，南市府於2012年通過《台南市歷史街區振興自治條例》。透過歷史街區計畫指認，獎勵或補助引導民間歷史老屋進行改建或再利用，以振興地方藝術文化和產業經濟，陸續劃定鹽水、府城核心區、新化、麻豆、府城緩衝區、安平暨鯤喜灣歷史街區等六大歷史街區。

穿街走巷賞畫趣，讓遊客走在信義街處處是驚喜。（記者王姝琇攝）穿街走巷賞畫趣，讓遊客走在信義街處處是驚喜。（記者王姝琇攝）

「府城歷史街區」幅員廣闊，整體紋理以清代巷弄、舊河道、日治時期的市區改正為基礎，加上古蹟及歷史建築等。台南社大歷史街區發展經理陳志軒說，信義街屬清代「五條港」新港墘港區域，當時航運發達，商船將建材「咾咕石」（珊瑚礁岩）運至此處作為壓艙石，居民便就地取材搭建咕咾石牆或屋舍，該地又稱作「咾咕石街」；街區內至今仍保留台南現存唯一可供人車通行的老城門「兌悅門」，建於1836年，城門的本體正是由咾咕石與磚石砌成，是街區重要地標。

陳志軒提到，信義街為了推動在地文化教育，民間團體舉辦藝展、走讀與講座等活動，將信義街打造成為特色文教空間，台南特色跨年「敲鐘祈福」就是咾咕石街集福宮、崇福宮和聚福宮自2019年開始，每年舉辦，從3間擴大到400間宮廟，在跨年倒數後敲鐘108下，象徵為新年帶來好運。

日本畫家長塚裕香日前也現身信義街創作。（記者王姝琇攝）日本畫家長塚裕香日前也現身信義街創作。（記者王姝琇攝）

台南社大油畫班師生策劃「穿街走巷賞畫趣─巷口的小小美術館」戶外畫展，讓遊客走在信義街處處是驚喜；日本畫家長塚裕香日前也現身信義街，在牆面創作《此處曾是海》巨幅壁畫。「木閣傳藝工作室」透過工藝師柯煜杰展現神明紙帽工藝的極致，神帽櫥窗展示成為街區特色。

去年底對外開放的百年私宅「信義硓咕石黃宅」，讓民眾得以走進巷弄裡的沉默華宅。信義街台菜餐廳米其林必比登推薦「筑馨居」，設於1846年興建的清代老宅內，讓人在充滿歷史氛圍的古厝中享用古早味台菜；筑馨居總鋪師周榮棠更將個人收藏品匯集打造出「筑馨居台灣文物收藏館」，透過老物說故事，邀民眾來體會在地老生活。

陳志軒說，除聚焦推廣觀光，更期許歷史街區有更多文教空間，推動在地文化教育與地方活動，讓更多人來到老街生活。

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