歷史街區2-2》木閣傳藝 柯煜杰神明紙帽展現極致工藝

工藝師柯煜杰（圖）深入鑽研紙帽工藝創作。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南專題報導〕府城歷史街區內國定古蹟兌悅門旁的木閣傳藝工作室，櫥窗展示各式各樣的神帽，精緻程度不說可能很難相信全都是紙作的，台南年輕一代工藝師柯煜杰從職業軍人轉身投入鑽研府城紙帽工藝，成為以雙手創作傳統美學的職人。

柯煜杰手作相當少見的包公神帽。（記者王姝琇攝）

柯煜杰退伍後回到故鄉台南投入「神像紙帽」設計與創作，作品多次入圍台南美展、開班授課，他說：「成長過程離不開廟口（咾咕石街集福宮），生活加上興趣想著退伍研究宗教相關的工藝，不能說是意外，但確實成為他重要的事業第二春！」

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柯煜杰作品涵蓋不同神尊所需的神帽，全部都是紙質。（記者王姝琇攝）

柯煜杰強調，紙帽要做出質感是最不簡單的，價格雖比金銀銅帽便宜，但也要上萬元，紙帽從量帽版、繪稿、切版、製版、畫粉線、安金化色，及最後上配件的每個步驟，都要按照既定程序施作，一個疏忽全部心血可能整個就跟著泡湯。

精緻神帽鰻以相信是以紙質打造而成。（記者王姝琇攝）

柯煜杰說，神帽依「神格尊卑、性別與文武職」來分類，常見有帝帽、王帽、相帽、太子帽、媽祖帽與五鳳帽；利用紙張製作神帽複雜程度不輸金銀銅，但材質更輕受到歡迎，加上金屬價格不斷攀升，也讓紙帽躍升為神明戴帽的首選，工作室內有一頂少見的包公神帽引人注目；而紙質最難的製作的則是廣澤尊王頭戴的神帽，堪稱最多細節加上特有弧形難度高。

柯煜杰提他與神明的緣分，集福宮有將近300年歷史，祖父輩就開始在廟宇服務，自己耳濡目染也跟著「撩落去」。他說，許多人對宮廟還是存有負面印象，但更多的是默默付出的人，無論是宗教科儀、傳統工藝、各式陣頭等，也是因為接觸的多，讓他投入紙帽創作，冥冥之中自有一股力量牽引，提醒做好自己該做的事，謹言慎行，才能贏得別人的尊重。

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