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熱暑人私房去處！新北串聯4所大學與中小學 6/28前13檔「新星藝綻」展免票入場

2026/05/17 14:01

展覽將於新北市藝文中心、美麗永安藝文中心及新莊文藝中心接力展出。（新北市文化局提供）展覽將於新北市藝文中心、美麗永安藝文中心及新莊文藝中心接力展出。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕初夏氣溫持續飆高，不想在戶外曬太陽的民眾現在有了省錢又具質感的私房避暑去處。由新北市政府文化局主辦的「新星藝綻」學校合作計畫全面免票開放，一路展出至6月28日，13檔融合傳統工藝與數位科技的展覽，在新北3大藝文場館接力登場。

新北市政府文化局持續推動學校合作計畫，「新星藝綻」集結多所大專院校至國中小學，規劃推出13檔展覽。（新北市文化局提供）新北市政府文化局持續推動學校合作計畫，「新星藝綻」集結多所大專院校至國中小學，規劃推出13檔展覽。（新北市文化局提供）

「新星藝綻：2026新北市學校合作計畫」突破傳統校際展演框架，強調「共融」與「共學」精神，整合新北市藝文中心、美麗永安藝文中心及新莊文藝中心等場館，將學校體系與城市不同生活場域串聯。今年集結包括國立東華大學、國立臺灣藝術大學、華梵大學、輔仁大學等大專院校，以及永平高中、復興商工、新莊高中、泰山國中和泰山國小與永平國小等學校，共同規劃推出13檔展覽，展覽內容涵蓋自我認同、內在感知以及對未來的數位想像，完全免門票，非常適合親子家庭與學生族群進行跨區的文化體驗。

新北市文化局指出，展覽呈現出世代觀點與多元議題，不僅手工技藝與數位科技彼此交融，也鬆動了傳統觀演的框架。民眾不需要花費昂貴的展覽門票，就能在日常動線中一次飽覽從傳統美術到當代科技藝術的多樣面貌。更多詳細的展覽檔期與場館交通資訊，可至新北市文化局官方網站進行免費查詢。詳詢新北市文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/

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