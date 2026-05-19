今晚線上集氣！《臺灣漫遊錄》問鼎國際布克獎 5/19決選關鍵時刻直播傳送門看這

《臺灣漫遊錄》英國版封面。（And Other Stories出版社提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學正迎來歷史性的關鍵時刻。英國國際布克獎（International Booker Prize）將於英國時間5月19日22時公布最終得獎結果，由作家楊双子創作、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》，作為台灣首部成功殺進該獎項決選名單的作品，有望在今晚角逐最高桂冠。

國際布克獎被視為全球文學界的最高榮譽，《臺灣漫遊錄》入圍6強決選，不僅是台灣文學首次進入該獎項的最後一輪爭奪，也被國際出版界視為近年台灣文化輸出的重要突破。這部作品以日治時期的台灣為背景，透過精緻的飲食、旅行與女性視角，交織出殖民時代下的文化記憶與身分認同。

請繼續往下閱讀...

為了迎接5月19日晚間在倫敦泰特當代美術館（Tate Modern）舉行的頒獎典禮，文化部駐英國代表處文化組與英國出版社 And Other Stories 緊密合作，台灣讀者也可以透過官方提供的網路直播連結（https://www.youtube.com/live/MxCXqnpOsRY?si=8Q-qX24Eqxrgm9s7）共同關注，在線上為台灣創作者集氣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法