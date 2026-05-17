扶霞也著迷！英國美食作家同台楊双子 5/22日切入「臺灣漫遊錄」殖民飲食密碼

《臺灣漫遊錄》作者楊双子。（And Other Stories出版社提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕除了在文壇爭光，《臺灣漫遊錄》更成功用「台灣美食」勾起英國讀者的食慾。在國際布克獎即將揭曉之際，作者楊双子與譯者金翎在文化部駐英代表處文化組規劃下，於倫敦展開密集的巡迴講座，將台灣日治時期的飲食記憶精準轉譯給當地群眾。

《臺灣漫遊錄》英國版封面。（And Other Stories出版社提供）

作者楊双子與譯者金翎除了在5月17日於Round Table Books書店、5月18日於倫敦大學亞非學院（SOAS）進行學術與文學交流外，5月22日更將進駐倫敦BookBar Chelsea 書店，與特邀的英國家喻戶曉知名美食作家扶霞．鄧洛普（Fuchsia Dunlop）進行與談。

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扶霞長年研究東亞飲食，她將與楊双子從飲食文化角度切入，現場拆解書中由日本、台灣等不同歷史脈絡交織而成的菜餚與文化書寫。駐英國代表處文化組指出，期盼藉由這類融入日常生活感官的對話，讓英國當地讀者透過舌尖上的記憶深入認識台灣當代文學的豐沛內容，為未來更多台灣作品進入英國市場開拓全新路徑。

《臺灣漫遊錄》英文版譯者金翎。（And Other Stories出版社提供）

《臺灣漫遊錄》倫敦巡迴講座資訊

◆時間：5月17日18:30

地點：Round Table Books書店

相關資訊：https://www.roundtablebooks.co.uk/events-store/book-ticket-taiwan-travelouge

◆時間：5月18日13:00

地點：倫敦大學亞非學院（SOAS）

相關資訊：https://www.soas.ac.uk/about/event/taiwan-travelogue-conversation

◆時間：5月22日19:15

地點：BookBar Chelsea書店

相關資訊：https://www.bookbaruk.com/event-details/bookbar-presents-an-evening-with-yang-shuang-zi-and-lin-king-in-conversation-with-fuchsia-dunlop

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