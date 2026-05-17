獲認證府城南區首座宮廟博物館 喜樹萬皇宮豐碩文化季5/21登場

台南市南區喜樹萬皇宮獲得台南市府認證為南區首座宮廟博物館。（南市府文化局、萬皇宮提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕有近300年歷史的台南市南區喜樹萬皇宮，是地方重要的信仰、文化中心，在前主委蔡忠壽推動下，2021年龜醮祭典登錄為台南無形文化資產。歷經兩年培力課程、文物盤點與導覽推廣，獲得市府認證為南區首座「宮廟博物館」、也是全市第10座。今天南市副市長姜淋煌授證給廟方、肯定保存傳統宮廟工藝文化的用心。

台南市南區喜樹萬皇宮獲得台南市府認證為南區首座宮廟博物館，南市副市長姜淋煌（右）授證給廟方。（南市府文化局、萬皇宮提供）

本身是南市導覽員的萬皇宮主委鄭坤隆表示，萬皇宮除了有多件歷史古物，還擁有非常細緻的廟宇工藝作品，從王爺殿前由施弘毅依蔡草如畫稿雕刻而成的「蟒龍山水觀音石雕御路」；杜牧河製作的壁堵泥塑及神像；葉進祿、葉明吉父子聯手完成剪黏，以及潘麗水、潘岳雄父子的彩繪作品，呈現不同世代匠師共同形塑的工藝景觀，有豐富且具層次的文化樣貌。

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充滿寺廟工藝文化之美的台南市南區喜樹萬皇宮，獲得台南市府認證為南區首座宮廟博物館。（南市府文化局、萬皇宮提供）

姜淋煌表示，南市從2022年起推動「宮廟博物館計畫」，透過培力輔導與認證制度，協助宮廟將既有的工藝與文物資源，轉化為可供大眾認識與體驗的文化場域，讓民眾在日常信仰生活中可親近傳統工藝之美。

廟方說，慶祝該廟獲得宮廟博物館認證，將從5月21日至30日舉辦「2026王爺聖誕文化季」，推出一系列熱鬧豐富的活動節目，5月21日起邀請高雄知名「春美歌劇團」一連演出4天揭開序幕。

5月23日（週六）有千人健走活動；24日（週日）上午9點至下午5點在廟前挽袖捐熱血；25日（週一）晚上7點在廟埕有南市管樂團精彩演奏；26日（週二）中午「宴王」、邀請喜樹國小南管團「喜聲社」演奏；當天晚間7點，活動最高潮「平安福宴」，結合煙火秀、樂團演奏與喜樹國小學生青春活力啦啦隊演出。

27日（週三）晚上7點有信徒摸彩聯歡晚會；28日、29日兩晚安排台南知名「秀琴歌劇團」演出傳統歌仔戲，現場安排扮仙發送250顆壽桃，象徵祈福、添壽納財；30日上午為小朋友舉辦「懷舊彈珠檯」小小高手比賽，為期1週的文化季涵蓋老、中、青、少活動，廟方邀請大家一起來參與。

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