青春設計節頒獎典禮高雄駁二登場 台藝大《屋舍上的葉仔花》奪影視首獎

「2026青春設計節暨青春影展頒獎典禮」今（17）日在高雄駁二C10倉庫熱鬧登場。（駁二提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2026青春設計節暨青春影展頒獎典禮」今（17）日在高雄駁二C10倉庫熱鬧登場，共頒發86個獎項、總計140萬元競賽總獎金，高市副市長李懷仁頒發壓軸大獎，更與高雄熊一起抽出加碼的「市長獎」，帶動現場熱烈氣氛。

「2026青春設計節」一連4天在駁二藝術特區熱鬧舉辦，今天舉行頒獎典禮，「青春影展」共計12部作品獲獎，其中，影視類首獎由台灣藝術大學葉治芳執導的紀錄片《屋舍上的葉仔花》獲得，評審團獎與評審團特別提及分別為《看現場》和《老老》；動畫類首獎為台灣藝術大學蘇愛倫的《好久不見》，評審團獎與評審團特別提及則頒給《我朋友的故事》與《在你離去之前》。

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另「視覺傳達設計類」最佳設計獎由台灣科技大學設計系《（彡）: 新規訓之下的毛髮》拿下，「數位多媒體與遊戲設計類」最佳設計獎由台中科技大學多媒體設計系《除草機1831》獲獎，「音樂設計類」最佳設計獎由台南藝術大學應用音樂學系《BOUNC》獲得，「立體造型暨產品設計類」最佳設計獎由實踐大學工業產品設計學系《PPPrinta 彈性張力成形燈具系列》獲獎，該同學另一件作品《Afterform - FDM結晶化實驗》也獲得工藝設計類評審團獎，成為立體造型類別最大贏家。

台南藝術大學建築藝術研究所作品《從有至無－從無至有》，獲得「建築與空間設計類」最佳設計獎。（駁二提供）

「建築與空間設計類」最佳設計獎為台南藝術大學建築藝術研究所《從有至無-從無至有》，需要整合思考的「策展實踐與展示設計類」最佳設計獎，則由正修科大建築與室內設計系獲獎。

今年青春設計節與設計購物平台「Pinkoi」合作辦理「Pinkoi企業特別獎」，由Pinkoi全球商務總監邊聖宇評選，共選出10件得獎作品，提供Pinzap 智慧電商開店平台服務，支持新銳設計師朝夢想前進，加碼的「市長獎」由李懷仁與高雄熊一起按下大型按鍵，舞台螢幕的轉盤隨機轉出三組得獎者，分別為樹德科大視覺傳達設計系《島嶼春花》、台北科大建築系《祀聚場_幸安市場 再造計畫》、與台藝大影音創作與數位媒體產業研究所《織加歌》。

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