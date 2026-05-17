台灣五月畫會70週年會員聯展 綻放多元藝術光采

王高賓〈鏡中倩影〉。（台灣五月畫會提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕由台灣五月畫會主辦的「台灣五月畫會70週年會員聯展」，即日起在中正紀念堂登場，展出內容包括油畫、複合媒材、壓克力等約140件作品，風格多元並陳、相互交融，題材豐富而多樣。觀者可欣賞到兼具技術與美感、融合理論與創意的優秀創作，從中一窺台灣藝術的蓬勃發展面貌，並同時見證畫會世代更迭與創作能量的延續。

陳景容〈散步的老人〉。（台灣五月畫會提供）

五月畫會成立於1956年，以研究創新、引領藝術風尚為宗旨，成員皆為台灣藝術界活躍創作者，至今歷經70年歲月淬鍊，更展現出深厚的藝術底蘊與價值。

請繼續往下閱讀...

王瓊麗〈飛魚的故鄉-蘭嶼〉。（台灣五月畫會提供）

本次參展的60位會員藝術家，包括林弘毅、陸承石、鄧詩展、王春香、溫慶昇、姚宜萱、蔡永明、陳景容、陳妙玲、吳智勇、陳政宏、藍榮賢、蕭雯心、林育州、王立凱、王瓊麗、謝文倩、鄭志德、戴敬晃、張綺芸、張振明、王立冠、柯淮恩、周 偉、王中詩、張朝凱、張秀琴、吳佳樺、沙彥居、賀恩壹、蔡定憲、歐紹合、俞慎固、吳望如、吳俊學、賴 毅、林佳鴻、蘇宗雄、胡瑞青、王立權、江秋霞、游進賢、黃省非、郭 三、林朝尉、陳美惠、陳持平、蕭薇琪、林順孝、許賓香、陳 歡、王雅蓁、周 宸、尹信方、向元淑、林吉裕、王高賓、許維斌、簡志雄、謝宏達等，橫跨老、中、青不同世代，分布於台灣各地，呈現跨世代與跨地域的創作樣貌，各具獨特風格與表現手法，創作面向多元豐富，涵蓋多種類型的藝術理念。多數會員除持續投入創作外，亦肩負藝術教育使命，對台灣藝術發展具一定貢獻與影響。

台灣五月畫會70週年會員聯展，即日起至5月19日，在中正紀念堂1樓1展廳展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法