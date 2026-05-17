我是椅子會的！新港兒童大聲炫耀神祕組織 紙風車3千觀眾圈地留座位

紙風車劇團經典劇碼《台灣幻想曲》中的〈身體練習曲〉橋段。（紙風車文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程日前在新港場與屏東高樹場接力完成演出，2地皆吸引上千名民眾扶老攜幼前來卡位。當主持人暖場詢問觀眾購票與訊息來源時，現場有孩子大聲高喊「我是椅子會的！」一旁的家長也笑稱，參與這個公益活動還能提前預約座位，覺得非常有意義。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程日前完成新港場與屏東高樹場，皆吸引上千名民眾扶老攜幼來卡位。（紙風車文教基金會提供）

引發孩子們爭相炫耀的「椅子會」，其實是紙風車劇團在成立20年之際推出的全新制度，期盼為更多台灣孩子募集看演出的機會，至今已有近3000名觀眾加入，新港場獲得蔡小姐家族暖心支持，現場觀眾8成以上都是看過先前嘉義燈會雨馬演出而成為鐵粉的觀眾。嘉義縣長翁章梁致詞時特別感謝捐款贊助的善心人士，帶給所有小朋友欣賞高品質演出的機會。

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新港演出前，紙風車文教基金會執行長張敏宜（前排左3）帶領團員至奉天宮團拜。（紙風車文教基金會提供）

隨後移師的屏東高樹場則在高樹國中熱鬧登場，當晚劇團演出「後山天使譚醫師」的故事，溫馨的劇情讓不少台下家長悄悄落淚。屏東縣長周春米致詞時感性表示，紙風車巡迴台灣368個鄉鎮，就像是在各個鄉鎮撒下一粒一粒藝術的麥子，兩位董事長20多年來照顧屏東弱勢家庭，同樣撒下了很多善意的麥子，在舞台上散發出極為美麗的藝術能量。

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