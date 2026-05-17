是什麼讓人開車1小時也願意？紙風車阿里山大雨開演 老觀眾30年奮起湖記憶被喚醒

紙風車劇團《台灣幻想曲》，陪伴孩子在家鄉看戲、在土地上感受藝術。（紙風車文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為了完成一場藝術夢想，嘉義山區在剛過去的週末發動了震撼地方的集體接駁，紙風車368藝術工程於5月15日至17日連續三天前進嘉義縣阿里山鄉、新港鄉及屏東縣高樹鄉展開巡演。在嘉義阿里山鄉場，公所與學校更是全部動員進行大接駁，邀請當地及周邊竹崎鄉、番路鄉、梅山鄉等地超過500位學生到場觀賞。紙風車文教基金會表示，許多孩子一放學下車便興奮地衝向會場，雖然現場降下大雨，但大批專車接駁的日常奇觀依然擠爆現場。

紙風車劇團《台灣幻想曲》中的〈身體練習曲〉也成為戲迷多年來的心中經典。（紙風車文教基金會提供）

現場除了成群的孩子，還出現了一位特別的「歷史見證者」。原來是30年前曾在奮起湖車站看過紙風車演出的觀眾到場，更分享當時難得在山區看戲的記憶，讓他記了一輩子。為此，他當天特地開車1個多小時趕到現場，大讚「珍惜每一次的機會，開車再遠也很值得」。

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紙風車文教基金會執行長張敏宜指出，20年前319藝術工程就是從阿里山開跑，多虧了無數捐款者的眾志成城。嘉義縣長翁章梁也親自到席新港場演出，他強調《台灣幻想曲》帶有深厚的教育意義，對小朋友是非常好的美感教育機會。紙風車團隊持續用行動實踐「讓孩子在家鄉就能看到國家級演出」的初衷，用藝術陪伴孩子在土地上快樂成長。

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