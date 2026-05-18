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李遠稱文化界「最大幫派」遭曲解 朱宗慶深夜長文回應

2026/05/18 02:16

被李遠笑比文化界最大幫派，朱宗慶深夜長文親自回應。（翻攝自朱宗慶臉書）被李遠笑比文化界最大幫派，朱宗慶深夜長文親自回應。（翻攝自朱宗慶臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠日前受邀參加第12屆TIPC臺灣國際打擊樂節開幕，致詞中笑比朱宗慶打擊樂團是台灣文化界「最大的幫派」，並在臉書貼文。沒想到網友超譯，要李遠把話講清楚，導致李遠最終刪文。對此，當事人朱宗慶昨（17）日深夜親自貼文回應：如果真要說我們是什麼「幫派」，那大概就是一群因為打擊樂而相聚、因為理想而一路走到今天的「擊樂幫」吧！

朱宗慶指出，當時，李遠是以輕鬆、幽默的口吻形容他們是台灣「最大的幫派」。「我想，在現場的朋友應該都能感受到，那是一種玩笑中的肯定。若只是看到臉書上的文字，而沒有在現場感受那份熱絡、溫馨又充滿笑聲的氛圍，或許就比較不容易體會這句話當下的語氣與善意。」

朱宗慶說，「如果真要說我們是什麼『幫派』，那大概就是一群因為打擊樂而相聚、因為理想而一路走到今天的『擊樂幫』吧！這個『幫』，有的是一群人一起敲、一起打、一起忙、一起流汗、一起把事情完成的熱情與義氣。」因此，TIPC能走過33年，成為世界重要的打擊樂交流平台，「靠的不是一個人，而是一代又一代夥伴的投入與支持。」

朱宗慶引述國際打擊樂藝術協會（PAS）會長Thad Anderson在酒會中所說，「民間團隊與政府能一起促成如此大型的國際藝術節、搭建國際交流平台，在許多國家並不常見，他認為這是非常難得的事情。」

本屆TIPC是文化部「國際藝術節慶展演提升計畫」的系列活動之一，「對我們來說，受到補助不是理所當然，而是一份責任。我們會努力把每一個節目、每一個細節都做好，讓大家看見台灣民間藝術團隊的專業與能量。」朱宗慶說，「無論如何，我們會一本初衷，繼續努力。」

朱宗慶強調，如果「擊樂幫」真的存在，那它大概就是一群相信節奏、相信熱情、相信台灣可以與世界相遇的人。「謝謝所有一起加入這個『幫』的朋友們！」

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