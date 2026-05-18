竹崎高中美術班「21瘋人院」 展現青春創作能量

嘉義縣立竹崎高中第六屆高中部美術班畢業成果於民雄鄉立圖書館展出。（竹崎高中提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣立竹崎高中第六屆高中部美術班畢業成果於民雄鄉立圖書館展至5月21日，學生以充滿想像與青春張力的「21瘋人院」作為展覽主題，象徵著班上21位獨一無二的藝術創作者，對美術都帶有不同於常人的熱愛與執著，投入大量的心力與時間，就為了創作出心滿意足的作品。歡迎大家一同走進「21瘋人院」的創作世界，感受青年藝術家們自由奔放的創意與熱情。

嘉義縣立竹崎高中美術班「21瘋人院」畢業成果展。（竹崎高中提供）

竹崎高中指出，為了這次展覽，學生戴伯叡執導了主題短片「清醒」，透過影片探究著個人主觀的幻想與理想、社會定義的偏態與常態，看似二元對立，卻發人深省，究竟是眾人皆醉我獨醒？抑或是舉世皆清我獨濁？

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嘉義縣立竹崎高中美術班畢業成果展。（竹崎高中提供）

畢業展指導老師夏鏡琇指出，展覽現場展出每位同學高中三年來的各式作品，西畫、水墨、素描、電繪、攝影等多元媒材，有學生以細膩筆觸描繪青春焦慮與成長課題，也有人透過奇幻與超現實風格展現對世界的觀察，更有結合地方文化、社會議題與個人情感的創作，顯現出創作的自由，畫布底下能夠無拘無束地發揮，宛如自己動手操控著一場屬於自己的夢。

嘉義縣立竹崎高中美術班「21瘋人院」畢業成果展。（竹崎高中提供）

竹崎高中校長蘇淵源表示，美術班致力於培養學生藝術創作能力與美感素養，透過課程、展演及校外參與，鼓勵學生發展個人風格。畢業成果展不僅是學生學習歷程的重要總結，更是他們向社會展現創作能量的重要舞台。每件作品背後，都蘊含學生對生活的感受、對未來的思考，以及青春最真實的模樣。

嘉義縣立竹崎高中美術班「21瘋人院」畢業成果展。（竹崎高中提供）

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