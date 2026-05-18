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翻轉嘉義觀光 文史工作者倡建「王得祿將軍學」打造文化路徑

2026/05/18 13:13

被稱為「台灣第一名墓」的王得祿墓園。（資料照）被稱為「台灣第一名墓」的王得祿墓園。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕清代台灣籍官員官位最高的太子太保王得祿，近期因溪北六興宮王得祿神像開光，以及地方提出活化「台灣第一名墓」王得祿墓園而再度引發熱議。對此，嘉義縣文化基金會董事陳俊哲認為，若文化觀光僅止於環境整理與廣告行銷，難以在市場存活，真正的價值源於敘事與深度，應建構「王得祿將軍學」，透過區域聯合作戰翻轉嘉義旅遊的長尾效應。

清代台籍官員官位最高的太子太保王得祿畫像。（記者林宜樟攝）清代台籍官員官位最高的太子太保王得祿畫像。（記者林宜樟攝）

陳俊哲指出，王得祿是兼具海陸戰功與地方信仰的巨大文化IP，可將其生平轉化為具備體驗感的「文化路徑」：如勵志的跨界職涯，述說他如何克服暈船突破生理限制、掌握海戰陣型，並連結其徒弟陳化成，構築「師徒共赴國難」的清代海防敘事；超自然傳奇則可善用民間流傳傳說、風水地景與「將星轉世」傳奇，吸引深度文化愛好者，引導遊客在墓園與古蹟透過參與式體驗，打造神祕品牌。

王得祿的蟒袍。（記者林宜樟攝）王得祿的蟒袍。（記者林宜樟攝）

面對嘉義景點「點狀分散」的困境，陳俊哲建議採取「軍團式」佈局，縫合太保、六腳、新港、朴子、東石，形成文化縱深；軍魂與信仰樞紐以王得祿墓與溪北六興宮為主，主打將軍足跡與信仰導覽；文化與懷舊樞紐可從朴子配天宮開始，串聯老屋民宿、影視IP如用九柑仔店與巷弄經濟；海洋與生態樞紐以東石漁港、東石漁人碼頭等地，呼應王得祿的海戰精神，連結海鮮供應鏈與生態體驗。

在實踐策略上，應奠定學術底氣，建立「王得祿將軍學」的權威，延續故宮南院特展基礎舉辦「王得祿將軍論壇」，將其歷史高度提升至「海洋邊疆戰略者」；建立「將星說書人」人才庫，依軍事迷、信徒或親子團進行分眾導覽；設計「嘉義將軍文化護照」，將觀光動線從一站式「打卡」延長為兩天三天的「探秘之旅」，產生真實的觀光留客經濟。

文化觀光必須讓在地居民獲利。地方可開發「將軍御用軍糧」、「將軍戰術桌遊」等文創商品，並結合如花生、東石蚵、苦茶油等在地農產設計「將軍宴」風味餐；夜間則透過燈光設計賦予古蹟、宮廟與聚落夜間獨特風貌、舉辦「將星夜話」，延長留客時間。透過兩天三夜的深度探秘之旅，創造源源不絕的長尾經濟，讓嘉義縣蛻變為具備大航海與海防歷史的旅遊重鎮。

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