新竹市影城666張椅子免費送 網回憶殺：時代的眼淚

新竹市舊城區的國際影城歇業，業者把666張椅子免費送，吸引不少網友留言感嘆時代的眼淚。（照片取自臉書社群新竹大小事貼文）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市舊城區中，陪伴不少新竹人成長的「國際影城」歇業後，業者在臉書社群「新竹大小事」貼文，指影城內約666張座椅開放免費索取，「自己拆、自己載」，而貼文中出現國際影城的椅子，讓不少網友瞬間掀起回憶殺。網友留言「時代的眼淚」，也有人詢問如何拆卸、想搬回家打造私人劇院，甚至有學校、長照機構盼能接手再利用。

新竹市舊城區的國際影城歇業，業者把666張椅子免費送，吸引不少網友留言感嘆時代的眼淚。（照片取自臉書社群新竹大小事貼文）

業者在社群貼出的照片，包括影廳內大片藍色、紅色座椅依舊維持完整排列的椅子，很多人留言詢問「還有嗎」、「怎麼聯絡」、「要帶什麼工具拆」，甚至有人想一次搬10張回家打造私人視聽室。還有長照機構表示，希望索取10到20張椅子，讓行動不便長者也能體驗「電影院觀影感」。

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有網友建議可捐給學校視聽教室、活動中心或企業演講廳再利用，「竹科管理局或附近學校應該都能用」。但也有人擔心拆卸難度高，「感覺超難拆」、「拆回去會不會根本站不住」。此外，不少影迷提到國際影城曾是新竹市區重要戲院之一，「午夜場最舒服」、「兩人包場好地方」、「椅子比威秀還舒服」。也有人感嘆，「疫情後電影越來越少」、「舊城區真的沒落了」。

國際影城曾是新竹老字號戲院之一，過去位於市區核心地段，陪伴不少新竹人成長。但隨著影音串流平台興起，加上大型商場影城競爭影響，電影院的營運壓力逐漸增加，新竹市歇業及停業的影城為數不少。

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