2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會 5/30縣府前廣場舉行

鄧雨賢曾外孫趙奕喬（左）、新竹縣長楊文科（右）一起拉小提琴，為今年的鄧雨賢紀念音樂會啟動第1個音響。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕客籍音樂大師鄧雨賢的冥誕今年120歲，新竹縣政府文化局慶祝創局30周年，讓一年一度的紀念音樂會首度走出芎林，以「春風交響入月夜~2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會」之名，安排下週六（30日）晚在縣府前廣場舉行，今天由縣長楊文科跟鄧雨賢曾外孫趙奕喬，一起用小提琴為這場音樂饗宴拉開第1個音響造勢。

2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會，5月30日晚將在縣府前廣場登場。（記者黃美珠攝）

這場音樂會策辦製作人柯智豪說，一首能讓大家記得的好歌，是承載著大家所有的記憶跟文化一直往前走的。當今數位、網路、以及AI發達且資訊爆炸，藝文創作進入通膨，不斷會有新作品出現，這讓鄧雨賢的作品顯得相對珍貴，因為未來我們很難再有，這種讓人聽到瞬間就勾起共同回憶的作品。

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新竹縣長楊文科說，很多人都是聽著鄧雨賢的歌謠長大的。（記者黃美珠攝）鄧雨賢四媳婦陳韻如期待公公的作品能永遠被傳唱。（記者黃美珠攝）2026新竹縣鄧雨賢紀念音樂會製作人柯智豪說，在數位資訊爆炸的年代，藝文創作也進入通膨，不斷推陳出新，相對之下，鄧雨賢的作品可以勾起大家共同的回憶，這在未來更顯珍貴。（記者黃美珠攝）

而這次音樂會最特別處，就在由流行音樂樂團跟NSYO國家青年交響樂團，用全新概念重組配置了一個大樂團來演出。他們不斷反芻鄧雨賢的創作，想讓這些歌謠可以達到一個更新、更與眾不同的聽覺饗宴。

鄧雨賢的四媳陳韻如（左3）率領家人晚輩一起出席縣府的造勢宣傳活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣府文化局長朱淑敏說，所以這次的演出卡司，有金曲歌手蕭煌奇、彭佳慧、許富凱、黃子軒與山平快，也有新生代樂團南西肯恩。鄧雨賢曾孫趙翊喬、曾孫女詹主悅還將跟竹縣興隆國小合唱團合作詮釋鄧雨賢的經典作品。

鄧雨賢的四媳陳韻如今天跟孫輩的鄧雅尹、鄧世玲、鄧世琦以及曾孫趙奕喬一起現身這場宣傳活動，陳韻如說，作為家屬他們非常感恩和感動，只盼鄧雨賢的作品能永遠傳唱下去。

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