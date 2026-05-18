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奈良美智新港巡展落幕為地方帶來多層面實質效益

2026/05/18 14:16

奈良美智台灣巡展第一次展出的作品《凋謝的花（2020版）》。（記者蔡宗勳攝）奈良美智台灣巡展第一次展出的作品《凋謝的花（2020版）》。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日本當代藝術大師奈良美智的台灣巡展嘉義站《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》已經於昨最後一天展出後落幕，從去年12月12日起為期半年在嘉義縣新港文化館25號倉庫的展出。這場展覽選擇在非六都、充滿傳統農業與宗教色彩的嘉義新港舉辦，不僅在藝文界掀起轟動，也為地方帶來藝術、觀光與教育三贏的效益。

《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》展覽結束。（記者蔡宗勳攝）《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》展覽結束。（記者蔡宗勳攝）奈良美智台灣巡展《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》。（記者蔡宗勳攝）奈良美智台灣巡展《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》。（記者蔡宗勳攝）

新港文教基金會執行長徐家瑋指出，展場「25號倉庫」原為新港鄉農會的傳統倉庫，基金會借用做為文化館剛好滿20年，獲得當代藝術大師奈良美智的青睞，成為其台灣巡展第五站的展館，展覽團隊特別保留歷史痕跡，並巧妙運用「農業用遮光網」調節光線，這種將國際藝術與台灣在地農業歷史空間融合的作法，成為台灣空間活化的經典案例，也完美詮釋舊倉庫的華麗轉身。

新港魅力商圈發展協會理事長黃靖惠表示，《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》吸引朝聖型觀光人潮，來自全台灣甚至海外的奈粉與藝術迷紛紛專程到新港朝聖，這其中有不少人是第一次造訪新港，直接帶動了奉天宮商圈的在地餐飲、伴手禮等庶民經濟 ，提升了嘉義整體的旅宿與觀光產值，店家都很有感。

奈良美智台灣巡展新港場有助於在地美感教育與國際能見度，主辦單位特別在週二、週三上午規畫「學校團體預約專區」，讓嘉義縣市高中職以下的學子可以就近觀賞見國際大作，讓藝術教育向下扎根。而且透過奈良美智在社群平台與國際間的影響力，新港不再只是「宗教進香聖地」，也成功披上了「當代藝術小鎮」的國際色彩。

奈良美智在嘉義縣新港文化館25號倉庫的展出圓滿落幕。（記者蔡宗勳攝）奈良美智在嘉義縣新港文化館25號倉庫的展出圓滿落幕。（記者蔡宗勳攝）

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