高科大文創系「植器展」台南水交社登場。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕「植器－台南植物意象器皿圖像創作展」即日起於水交社文化園區展出，集結20位創作者、60件作品，以植物意象為創作核心，融合台南的歷史文化底蘊與當代器皿圖像藝術，展開跨越時間與生活場域的人文對話。

高科大文創系「植器展」台南水交社登場。（記者王姝琇攝）

本次展出的作品突破單一媒材限制，將創作延伸至茶杯、茶碗、花器、陶盤及玻璃器皿等日常生活器物之中。創作者運用多元圖像與植物紋飾，賦予器皿新的美學生命，讓生活物件成為承載文化記憶與情感連結的媒介。

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高科大文創系「植器展」台南水交社登場。（記者王姝琇攝）

文化局長黃雅玲表示，本次展覽選址於富含歷史氛圍的水交社文化園區，園區空間與器皿創作相互映襯，更凸顯台南歷史文化與當代藝術交融的獨特魅力。她指出，文化不僅存在於典藏與古蹟之中，也能透過青年創作者的視角，在日常生活裡持續被重新詮釋與延續。

高科大文創系「植器展」台南水交社登場。（記者王姝琇攝）

策展人、國立高雄科技大學文化創意產業系老師陳育民則表示，希望透過此次展覽，讓更多人看見當代文創教育如何從地方文化脈絡中汲取靈感。學生們所創作的不只是器皿圖像，更是與台南這座城市之間的情感連結與文化對話，透過創作重新理解土地、生活與自身之間的關係。

高科大文創系「植器展」台南水交社登場。（記者王姝琇攝）

「植器－台南植物意象器皿圖像創作展」將於水交社展覽室展出至5月31日，這場融合植物意象、生活器物與古都記憶的展覽，邀請喜愛藝術與生活美學的民眾走入展場，在草木與光影交織之間，重新感受日常之美與城市文化的細膩溫度。

高科大文創系「植器展」台南水交社登場。（台南市政府提供）

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