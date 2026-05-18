鄧南光影像重返母校 北埔公所攜手日本法政大學推出特展

新竹縣北埔鄉公所與日本法政大學HOSEI博物館共同合作，即日起到8月28日，在該校舉辦「鄧南光的視界－從台灣到法政大學」特展。（北埔鄉公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所與日本法政大學HOSEI博物館共同合作，今天開始到8月28日，在該校舉辦「鄧南光的視界－從台灣到法政大學」特展，除了向日本民眾介紹這位台灣攝影先驅的人文視角與時代記憶，鄧南光的珍貴影像作品回到啟蒙的母校展出，也深具意義。

開幕活動今天在法政大學市谷校區舉行，北埔鄉長莊明增率團赴日參加開幕儀式。法政大學表示，此次展覽重新連結法政大學與台灣之間跨越百年的文化情誼，別具歷史意義。

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「鄧南光的視界－從台灣到法政大學」特展，介紹台灣攝影先驅的人文視角與時代記憶。（北埔鄉公所提供）

莊明增表示，鄧南光先生出生新竹北埔，年輕時曾赴日本法政大學留學，並於求學期間加入攝影社團，自此開啟其攝影創作之路。鄧南光透過鏡頭，忠實記錄1930年代至戰後台灣社會庶民生活、人文風景與時代變遷，留下大量珍貴影像資產，不僅是台灣攝影史的重要人物，更是北埔珍貴的文化資產。

鄧南光的珍貴影像作品回到啟蒙的母校展出，深具意義。（北埔鄉公所提供）

這次展覽由北埔鄉公所、法政大學HOSEI博物館及法政大學法學部福田円教授共同策劃推動，獲得該校博物館館方團隊大力支持。除了展出鄧南光經典攝影作品外，也展出鄧南光生前所使用的3台珍貴相機、攝影得獎獎章，以及其珍藏並曾使用過的攝影辭典等文物，皆由鄧南光的孫女熱心提供。

此外，福田円教授特別帶領其指導學生共同規劃客家文化展示區，透過學生們對台灣客家文化的研究與理解，以生活化與文化展示方式，介紹台灣客家文化特色。展區除展示客家傳統藍衫、竹簍、縮小版穀倉外，也展出北埔著名特產「膨風茶」，讓參觀民眾能更深入感受客家生活智慧。

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