文化部舉辦首屆「台灣手語貢獻獎」 由台灣手語先驅顧玉山獲殊榮

顧玉山曾於2021年獲得首屆文化部文協獎章。（顧芳槐提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕自2019年《國家語言發展法》公布施行後，台灣手語已正式列入國家語言，在法律層面獲得與台灣各固有族群使用的自然語言同樣平等地位。文化部自今年起首度辦理「台灣手語貢獻獎」，表彰致力於台灣手語傳承、復振與發展的貢獻者，日前公布首屆得主，由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲獎。

文化部首屆「台灣手語貢獻獎」由長期投入建構台灣手語主體文化的先驅顧玉山獲得。（文化部提供）

評審團表示，顧玉山是台灣手語界的國寶，長期深入研究台灣手語來源與語法結構，以自身之力在全國各地奔走與聽障族群進行交流推動手語傳襲，在台灣手語發展上具備長期與深遠的影響力，其投入橫跨近半世紀，見證並推動台灣手語由萌芽走向發展的關鍵歷程。首屆「台灣手語貢獻獎」由顧玉山這位台灣手語奠基者獲獎，深具指標性與典範意義，由衷感謝顧玉山長年耕耘，實為後續手語文化、教育推廣與社會實踐奠定重要基礎。

請繼續往下閱讀...

幼時因病聽力受損的顧玉山，在聽障圈被親切稱為「顧爸」，1977年創立台灣第一個手語劇團「台北聾劇團」並擔任團長；1978年成立中華民國聾人手語研究會（中華民國聾人協會前身），喜歡深入台灣不同區域的聽障社群，探索研究符合意源及視覺語言邏輯的台灣手語，在那段手語被視為無障礙輔助工具的年代，顧玉山便主張「聾人」並非聽力受損的殘障者，而是一個屬於以手交心，以手表達事物與想法的少數語言族群。

顧玉山曾在國家語言發展會議感性分享，從小在聾校長大的他，直到進入大學後，才驚覺「聾人」文化與「聽人」社會之間，存在著如同身處異國般的文化價值衝擊，他觀察到「聽人」習慣以「聲音」構築世界，而「聾人」則是透過肢體、表情與空間位移來「說故事」，這種對文化差異的敏銳自覺，促使他致力破除以「聽人」為主的社會對「聾」的負面標籤，主張「聾人有自己的歷史定位」，希望在無聲的時空裡，勾勒出聽障族群最深刻的尊嚴。

此外，為促進各族群語言的永續發展，為台灣邁向「多語社會」奠定堅實基礎，文化部將於6月13、14日在台南國家美術館舉辦2026年「第3屆國家語言發展會議」，以「共創語言平權的多語社會」為主題，探討如何在公共政策、教育推動及社會參與中落實語言平權，營造尊重多語、共榮共存的社會環境。並將於6月13日舉辦「台灣手語貢獻獎」頒獎，期盼持續共創及落實語言平權的多語社會。詳詢「第3屆國家語言發展會議」官網https://nldc.moc.gov.tw/home/zh-tw。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法