文化力跨業同行 台積電邀NSO前進鳳凰城星宇伴飛 帶台灣走進世界

美洲原住民笛演奏家卡洛斯．納凱（左）與NSO絃樂四重奏合演《奇異恩典》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／鳳凰城報導〕NSO室內樂美國巡演第3站，於美西時間17日下午前進台積電亞利桑那州廠的鳳凰城，此站獲得台積電文教基金會邀請，國籍航空星宇也加入贊助，還有文化總會知名的台灣市集，帶著義美贊助的鳳梨酥以及超過10個文創與美食品牌進駐，不僅撫慰了當地台人的思鄉情，連道地美國居民都在看表演、品嘗美食與兌換伴手禮中，度過一個忙碌又開心週日午後時光，可說是一次跨業相隨團結展現的台灣文化力。

鋼琴家嚴俊傑與NSO室內樂組成的鋼琴五重奏，在鳳凰城教會演出大受歡迎。（記者凌美雪攝）

此站演出內容，也因葛萊美獎常客、傳奇美洲原住民笛演奏家卡洛斯．納凱（R. Carlos Nakai）的加入，而與其他各站大不相同。納凱擅長將傳統文化轉化為動態的藝術表達，更積極將美國笛帶入古典殿堂。這次與NSO大提琴家連亦先共同演繹的《訴說的湖》，讓前來欣賞演出的鳳凰城愛樂高層，大讚大提琴家的表現非常傑出，而他與絃樂四重奏的給美洲原住民笛與室內樂版《奇異恩典》，更跨越了語言與文化差異，讓全場都觸動不已。鳳凰城愛樂多位高層都表示，希望未來有合作的機會。

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鳳凰城演出的場館是擁有600個席次的亞利桑那州鳳凰城教會，雖說是教堂，卻更像音樂廳，除具備優質音場，還有特別的凝聚力，著傳統服飾進場的TBT 泰武古謠傳唱，一如既往成為最吸睛的團隊，但下半場登台的鋼琴五重奏，接連演出陳可嘉新作《銀芒之野》以及蕭泰然的《原住民組曲》之後，獲得全場起立報以如雷掌聲。

台積電邀NSO前進鳳凰城，星宇航空跨業相隨送音樂家到美國，台灣文化外交大使「a-We」也變身音符亮相。左3起文總展覽部主任黃祥安、台積電文教基金會執行長許峻郎、NSO執行長 郭玟岑。（記者凌美雪攝）

專程為這場音樂會飛到鳳凰城的台積電文教基金會執行長許峻郎，受訪時表示，台積電隨著全球布局把台灣的藝文活動也帶到世界各地，因為台灣有非常豐富的文化力。他認為這次NSO的選曲策略也相當成功，比如在教堂演出《奇異恩典》，特別容易引起美國觀眾共鳴，而這也是在鳳凰城工作的台灣人都熟悉的曲調。至於台灣曲目，則除了動人之外，更展現台灣獨特的創造力，相信可以給美國觀眾很不同的台灣印象。許峻郎也希望未來能持續交流，讓世界更了解台灣。

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