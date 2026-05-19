首位雙項提名台灣人！常勝《閻鐵花》雙料入圍美漫畫界奧斯卡 迎戰日韓動漫大軍

台灣漫畫家常勝。（大辣出版提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣原創文化IP正以強大的姿態反攻歐美主流市場。全球漫畫界的最高殿堂、美國「艾斯納獎」（Will Eisner Comic Industry Awards）日前公布2026年提名名單。台灣漫畫家常勝（Chang Sheng）憑藉其融合京劇與科幻的史詩巨作《閻鐵花》（YAN），一舉入圍「最佳亞洲作品美國版」與「最佳編繪獎」兩項頂級大獎，成為台灣漫畫史上首位獲得雙項入圍肯定的漫畫家。

《閻鐵花》畫風細膩寫實、極具視覺衝擊力。（大辣出版提供）

艾斯納獎在國際漫畫界的地位等同於電影界的奧斯卡獎。這次常勝主導的《閻鐵花》由台灣大辣出版發行，並由英國出版社 TITAN MANGA 成功引進北美市場。作品在眾多日本動漫與南韓條漫的強勁夾擊下脫穎而出，入圍「最佳亞洲作品美國版」，肯定了台灣漫畫在故事結構與海外市場的定價權與資源套匯實力。

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《閻鐵花》書封。（大辣出版提供）

更令人矚目的是，常勝更憑藉其細膩寫實、極具視覺衝擊力的畫風，直接殺進「最佳編繪獎」這一項含金量極高的個人獎項。這項提名表彰了他將東方傳統美學融入現代跨國敘事的極致造詣，證明台灣創作者的純熟技術與個人IP資本化實力，已足以媲美歐美頂尖創作者。最終獲獎名單將於2026年7月24日在聖地牙哥國際動漫展（San Diego Comic-Con）正式揭曉。

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