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滅門血案倖存者畫上面譜復仇！「閻鐵花」現代台北開戰 橫掃英法義等8國版權實力爆表
閻鐵花身披傳統戲服、畫上華麗面譜在台北展開復仇計畫。（大辣出版提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕一名身披傳統戲服、畫上華麗面譜的京劇女伶，如何在現代台北空地化身擁有超能力的超級英雄？台灣漫畫家常勝創作的《閻鐵花》，講述一場跨越30年的滅門血案復仇與自我救贖。此部充滿在地生活奇觀與國際敘事節奏的作品，不僅在國內獲獎無數，更在國際版權市場上展現了驚人的變現能量。
台灣漫畫家常勝創作的《閻鐵花》，講述一場跨越30年的滅門血案復仇與自我救贖。（大辣出版提供）
《閻鐵花》近年在國際版權上屢傳捷報，已成功授權英國、法國、西班牙、義大利、德國、巴西（葡萄牙語）、俄羅斯、波蘭等8個國家，證明台灣的角色設計與世界觀構建實力具有普羅大眾的共鳴點。該作於2022年曾榮獲第1屆原創IP風雲榜漫畫組「TOP IP獎」第1名，2023年更拿下第14屆台灣金漫獎「年度漫畫獎」殊榮，含金量早已獲得官方與市場雙重認證。
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台灣漫畫家常勝。（大辣出版提供）
大辣出版指出，漫畫主角閻鐵花是多年前滅門血案的唯一倖存者，隱姓埋名後在現代台北街頭展開激戰，極具戲劇張力的影像與寫實畫風，成功突破了文化隔閡，一舉入圍2026年「艾斯納獎」（Will Eisner Comic Industry Awards）的「最佳亞洲作品美國版」與「最佳編繪獎」2項大獎名單，成為台灣漫畫史上首位獲得雙項入圍肯定的漫畫家。
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