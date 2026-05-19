自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

11縣市40團隊齊聚 台南管樂藝術季本週六登場

2026/05/19 13:23

台南管樂藝術季本週六登場，陣容堅強，市府邀請各界共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）台南管樂藝術季本週六登場，陣容堅強，市府邀請各界共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕備受全國樂迷喜愛期待的「2026台南管樂藝術季」本週六起在新化演藝廳展開，為期3個月，來自11縣市、40組精英團隊齊聚，帶來33場演出，參與陣容除深耕地方的校園管樂隊伍外，也集結由各界職人組成的社會團體，充分展現國內管樂文化跨越年齡與世代的深厚能量。

台南管樂藝術季本週六登場，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）台南管樂藝術季本週六登場，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

2026管樂藝術季主題為「吹想南瀛」，市府今天熱鬧造勢，23日由新化國小管樂團的《童年享樂》揭開序幕，活動持續至8月下旬，每週六、日都有團隊演出，並推出「集點換禮」，鼓勵民眾順遊附近景點，包含公會堂、武德殿、街役場與日式宿舍等指定文化場域，今年也有「廳貓」將驚喜現身。

台南管樂藝術季本週六登場，今年也有新化演藝廳的「廳貓」會驚喜現身。（記者吳俊鋒攝）台南管樂藝術季本週六登場，今年也有新化演藝廳的「廳貓」會驚喜現身。（記者吳俊鋒攝）

南市文化局專委方敏華表示，除了舞台上的精采演出之外，今年活動主視覺也暗藏驚喜，邀請深受民眾喜愛的新化演藝廳廳貓「淑芬（YUMI）」擔任親善大使，將其可愛身影融入整體視覺設計中，化身為充滿魅力的「喵星樂手」，為藝術季增添活潑親民氣息。

台南管樂藝術季本週六登場，市府邀請各界共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）台南管樂藝術季本週六登場，市府邀請各界共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）今年台南管樂藝術季的主題活動「薩到大目降」，邀請專業的薩克斯風團隊精采演出。（記者吳俊鋒攝）今年台南管樂藝術季的主題活動「薩到大目降」，邀請專業的薩克斯風團隊精采演出。（記者吳俊鋒攝）

方敏華強調，今年藝術季展現強勁文化號召力，徵選啟動以來，各縣市報名踴躍，經評審委員嚴謹遴選後，40組精英團隊脫穎而出，橫跨國小、國中、高中至大專院校與社會團體，完整串聯台灣管樂教育從校園扎根到社會推廣的傳承脈絡。

今天的宣傳活動，市府副秘書長徐健麟與議員李偉智、余柷青，以及新化區長李義隆等都出席，貴賓們聯手代言、行銷，以「吹動全台管樂魂」為號召，邀請各界屆時共襄盛舉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中