11縣市40團隊齊聚 台南管樂藝術季本週六登場

台南管樂藝術季本週六登場，陣容堅強，市府邀請各界共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕備受全國樂迷喜愛期待的「2026台南管樂藝術季」本週六起在新化演藝廳展開，為期3個月，來自11縣市、40組精英團隊齊聚，帶來33場演出，參與陣容除深耕地方的校園管樂隊伍外，也集結由各界職人組成的社會團體，充分展現國內管樂文化跨越年齡與世代的深厚能量。

台南管樂藝術季本週六登場，熱鬧造勢。（記者吳俊鋒攝）

2026管樂藝術季主題為「吹想南瀛」，市府今天熱鬧造勢，23日由新化國小管樂團的《童年享樂》揭開序幕，活動持續至8月下旬，每週六、日都有團隊演出，並推出「集點換禮」，鼓勵民眾順遊附近景點，包含公會堂、武德殿、街役場與日式宿舍等指定文化場域，今年也有「廳貓」將驚喜現身。

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台南管樂藝術季本週六登場，今年也有新化演藝廳的「廳貓」會驚喜現身。（記者吳俊鋒攝）

南市文化局專委方敏華表示，除了舞台上的精采演出之外，今年活動主視覺也暗藏驚喜，邀請深受民眾喜愛的新化演藝廳廳貓「淑芬（YUMI）」擔任親善大使，將其可愛身影融入整體視覺設計中，化身為充滿魅力的「喵星樂手」，為藝術季增添活潑親民氣息。

台南管樂藝術季本週六登場，市府邀請各界共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）今年台南管樂藝術季的主題活動「薩到大目降」，邀請專業的薩克斯風團隊精采演出。（記者吳俊鋒攝）

方敏華強調，今年藝術季展現強勁文化號召力，徵選啟動以來，各縣市報名踴躍，經評審委員嚴謹遴選後，40組精英團隊脫穎而出，橫跨國小、國中、高中至大專院校與社會團體，完整串聯台灣管樂教育從校園扎根到社會推廣的傳承脈絡。

今天的宣傳活動，市府副秘書長徐健麟與議員李偉智、余柷青，以及新化區長李義隆等都出席，貴賓們聯手代言、行銷，以「吹動全台管樂魂」為號召，邀請各界屆時共襄盛舉。

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