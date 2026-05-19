南市國樂音樂祭 澎湖青少年國樂團跨海共演

台南市國樂音樂祭，展現校園藝術能量。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市114學年度國樂類藝術才能班聯合音樂祭「夏風．府城．遊於藝」，今年採接力展演，崇學國小、後甲國中、崇明國中及歸仁國中輪番登台，澎湖青少年國樂團也將跨海共演《來自菊島的風》。

今（19）日於南市美術館1樓大廳暖身宣傳，並由歸仁國中國樂班學生現場演奏，悠揚樂音呈現國樂魅力。歸仁國中國樂團在劉文祥老師帶領下持續深耕發展，並於111學年度成立國樂班，晉升全國音樂比賽Ａ組後，連年奪下佳績，締造13年全國特優連霸紀錄。

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歸仁國中校長吳家增表示，今年音樂會《來自菊島的風》將集結110位演出人員，並邀請澎湖縣青少年國樂團跨海共演，曲目涵蓋節慶、地域文化與青春主題，希望透過音樂傳遞年輕世代的熱情與能量。

崇明國中國樂團則是台南最早成立國樂班的學校，今年再度締造全國國樂合奏特優13連霸、絲竹室內樂特優11連霸。崇明國中校長陳瑞榮表示，演出內容包含絲竹室內樂、國樂合奏，以及全國個人賽二胡、笙、簫特優第1名學生的協奏曲演出，展現現代國樂融合創新的藝術風貌。

後甲國中則是南市唯一同時設有國樂與西樂管弦樂藝才班的學校，歷年屢創佳績。後甲國中校長蔡佳宏指出，這次演出選曲從傳統民謠到新創作品，呈現多元曲風。崇學國小校長洪榮進則表示，今年由37位學生帶來9首曲目，內容橫跨台灣創作、原民傳說、阿根廷探戈與古典音樂等風格。

南市國樂類藝術才能班聯合音樂祭，首場已於5月14日晚間在台南文化中心登場；接下來後甲國中將於5月28日晚間7時演出，崇明國中於5月31日下午2時30分接力，最終由歸仁國中於7月12日下午2時30分在歸仁文化中心壓軸登場。

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