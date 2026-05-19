曾英棟《歲華如供》母子聯展 9旬阿嬤羅栓畫出生命光采

藝術家曾英棟（右）與母親羅栓（左）聯展，創作化為公益力量。（甘樂阿舍美術館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已高齡97歲的素人畫家羅栓阿嬤，與藝術家兒子曾英棟攜手舉辦聯展《歲華如供》，即日起於甘樂阿舍美術館展出，以跨世代創作交織出溫暖動人的藝術風景。

羅栓阿嬤無師自通，展現藝術天賦。（甘樂阿舍美術館提供）

羅栓阿嬤已開枝散葉至第4代，子孫滿堂，人生閱歷豐厚。她於85歲才提筆作畫，卻無師自通，展現驚人的藝術天賦。作品構圖精準、色彩乾淨柔和，帶著夢幻氣息與少女般的純真視角，從植栽、水果到日常器物皆成畫題，且題材從不重複。為了豐富母親的創作靈感，女兒甚至特別訂購國外稀有花材，讓畫面更顯生動多樣。

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羅栓阿嬤作品純真筆觸描繪生活之美。（甘樂阿舍美術館提供）

長年吃齋念佛超過40年的羅栓，也臨摹佛像入畫。或許因為與佛教的深厚連結，她筆下的佛像神態自然靈動，別具神韻，展現出獨特的心境與寧靜之美。

談及母親的創作，曾英棟笑說，媽媽個性嚴謹，總希望更進步，常請他指導畫技，但他總半開玩笑回應：「妳再進步，我就沒飯吃了！」他認為，母親最珍貴的是那份未經雕琢的純真與直覺，希望她能持續以快樂心境創作。而羅栓對「美」的堅持也體現在畫中，她從不描繪枯萎花朵或凋落葉片，畫面總是停留在最盛放的時刻。

這次展覽除展出50餘幅羅栓阿嬤的靜物畫外，也同步呈現曾英棟《生命之樹》、《聚寶盆》、《能量風景》等新作，色彩柔美明亮，充滿春日氣息，與母親作品相互映照。

展覽將持續至6月13日，期間所得將全數捐贈予美善社會福利基金會，讓藝術的溫度延伸至社會每個角落。

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