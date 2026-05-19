台藝大書畫藝術學系畢展「青衿映像」 展現新世代藝術學子筆墨觀點

陳韋志〈超燃（超然臺記）〉（中正紀念堂提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕由國立台灣藝術大學書畫藝術學系115級進修學士部主辦的「青衿映像」畢業展，由27位畢業生共同參與，透過「青衿映像」回望大學生涯中的創作軌跡與思想積累，將求學歷程中的體悟與觀念重新轉化為藝術語言。即日起至5月27日在中正紀念堂3樓藝廊展出。

徐鈺棋〈在靈魂中輕放 - 向向〉（中正紀念堂提供）

主辦單位表示，「青衿」自古象徵讀書人的身分，承載對知識、思想與人格境界的追求。對即將步入社會或邁向研究階段的畢業生而言，本展不僅是4年學習歷程的總結，更是一場關於自我定位與身分轉換的深刻凝視。

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卓子翔〈女蛾〉（中正紀念堂提供）

本次展覽回歸書畫藝術的本質，以東方傳統媒材為基礎，在當代語境中開展新一代藝術學子的創作視野與思想厚度，在快速變動的時代中，透過筆墨所承載的精神，再次思索文化身分與心靈歸屬。

王思勻〈醉花陰〉。（中正紀念堂提供）

現場展出近百件書畫藝術創作，展現多元風貌，回應了傳統文化與當代意識的交會，並進一步探問書畫藝術在現代社會中的延續與轉譯，期盼觀者不僅止於觀看，更能細品筆墨間的節奏與氣韻，感受東方書畫藝術所蘊含的純粹與深遠。

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