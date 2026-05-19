自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台藝大書畫藝術學系畢展「青衿映像」 展現新世代藝術學子筆墨觀點

2026/05/19 15:34

陳韋志〈超燃（超然臺記）〉（中正紀念堂提供）陳韋志〈超燃（超然臺記）〉（中正紀念堂提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕由國立台灣藝術大學書畫藝術學系115級進修學士部主辦的「青衿映像」畢業展，由27位畢業生共同參與，透過「青衿映像」回望大學生涯中的創作軌跡與思想積累，將求學歷程中的體悟與觀念重新轉化為藝術語言。即日起至5月27日在中正紀念堂3樓藝廊展出。

徐鈺棋〈在靈魂中輕放 - 向向〉（中正紀念堂提供）徐鈺棋〈在靈魂中輕放 - 向向〉（中正紀念堂提供）

主辦單位表示，「青衿」自古象徵讀書人的身分，承載對知識、思想與人格境界的追求。對即將步入社會或邁向研究階段的畢業生而言，本展不僅是4年學習歷程的總結，更是一場關於自我定位與身分轉換的深刻凝視。

卓子翔〈女蛾〉（中正紀念堂提供）卓子翔〈女蛾〉（中正紀念堂提供）

本次展覽回歸書畫藝術的本質，以東方傳統媒材為基礎，在當代語境中開展新一代藝術學子的創作視野與思想厚度，在快速變動的時代中，透過筆墨所承載的精神，再次思索文化身分與心靈歸屬。

王思勻〈醉花陰〉。（中正紀念堂提供）王思勻〈醉花陰〉。（中正紀念堂提供）

現場展出近百件書畫藝術創作，展現多元風貌，回應了傳統文化與當代意識的交會，並進一步探問書畫藝術在現代社會中的延續與轉譯，期盼觀者不僅止於觀看，更能細品筆墨間的節奏與氣韻，感受東方書畫藝術所蘊含的純粹與深遠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中