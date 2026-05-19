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打麻將、進食咀嚼變恐怖節奏？魯迅狂人日記變聲音劇場 7/18「大象」逼觀眾當共犯

2026/05/19 18:00

《房間裡的大象》由打擊樂演奏家謝孟甫擔綱演出。（北藝中心提供）《房間裡的大象》由打擊樂演奏家謝孟甫擔綱演出。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕甫結束第12屆台灣國際打擊樂節（TIPC）的朱宗慶打擊樂團，隨即以打破音樂會與劇場邊界的嘗試顛覆大眾想像。將於7月18日、19日登場的「擊思藍盒子」首波節目《房間裡的大象》，由旅歐打擊樂演奏家謝孟甫擔綱，以魯迅經典小說《狂人日記》為靈感，打造結合打擊樂、電子音樂、戲劇與影像的多媒體聲音劇場。

《房間裡的大象》全面挑戰個人自由與集體秩序的界線。（北藝中心提供）《房間裡的大象》全面挑戰個人自由與集體秩序的界線。（北藝中心提供）

演出特別的亮點在於聲響的異化，謝孟甫將日常生活中最不起眼的麻將碰撞、進食咀嚼、甚至物件摩擦的聲音，通通轉化為令人不安的驚悚節奏。在特別設計的〈吃人！〉段落中，演奏家與電子聲響更是在環繞觀眾席的多聲道音場中四處穿梭。觀眾不再只是置身事外的旁觀者，而是直接被拉入那個吃人社會的共犯結構，體感張力拉滿。

此外，舞台視覺則大量運用書法與京劇臉譜元素，透過光影切割現實與幻夢、室內與室外的界線，營造壓迫而游移不定的心理空間。《房間裡的大象》全面挑戰個人自由與集體秩序的界線，目前兩檔節目均已啟售。演出不只是音樂，更像是一場對當代體制體系要求一致的深刻凝視，拷問觀眾是否還有辨認真相、說出真相的勇氣。詳詢OPENTIX網站。

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