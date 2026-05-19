你也能在衛武營跳《波麗露》？周書毅帶領民眾一起南方跳

編舞家周書毅。（周書毅提供）

〔藝文頻道〕由編舞家周書毅發起的「南方跳實驗空間」，為台灣首個以身體及舞蹈為核心的基地。這個週末，將把2022到2024年，曾於高雄38個行政區演出的《波麗露》，帶進2026 法國生活節，並邀請民眾一起加入，不必是專業舞者，只要你願意擺動身體，就可以在高雄跳一場屬於你的波麗露。

舞蹈工作坊報名資訊如下：

對象：歡迎13歲以上對舞蹈或身體表演有興趣者參與

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時間：2026/5/23（六）與 5/24（日）15:30-17:30（15:00開放報到）

地點：衛武營榕樹廣場西北側平台

帶領者：周書毅

演出協力：王雨婕、石祐任、安維陽、吳凱文、柯貴婷、洪鈞毅、陳品霓、陳柏頤、陳璽尹、黃程尉、楊雅鈞、薛詒云

名額：至多 120 名。報名完成不等於成功錄取。須待主辦單位通知安排。

費用：免費參加

穿著建議：輕便、適合活動的服裝及布鞋，並請攜帶一件白色、藍色或紅色上衣（擇一），現場將邀請大家於活動最後穿上。

如果你只想看演出，5/23（六）與 5/24（日）下午5點在衛武營戶外劇場見！詳情可上網：https://reurl.cc/aXgNRX。

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