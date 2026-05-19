2026第20屆台北國際觀光博覽會5/22台北世貿登場 免費索票還可抽亞洲不限航點來回機票

2026第20屆台北國際觀光博覽會TTE即將於5月22至25日，在台北世貿登場，歡迎民眾預先免費索票。（上聯國際展覽提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕目前旅遊業預估暑假機票恐再漲，接下來若有出國旅遊打算，不妨趁5/22-25在台北世貿登場的2026第20屆台北國際觀光博覽會TTE，收集最新旅遊資訊、搶先卡位。今年旅展匯聚約380家海內外旅遊業者，有12國海外觀光局、超過20個縣市政府與觀光機構，並串聯交通部觀光署6大國家風景區管理處共同參展。航空陣容包含中華、長榮、台灣虎航、國泰與日本越洋航空；旅行社則有五福、可樂、東南、易飛、長汎、旅天下、雄獅、燦星及麗星郵輪等品牌，海外旅遊可說激烈競爭：買1送1、第2人最高折15,000元、最高現省23,000元等，最大亮點就是「萬元出國」重新回到市場，掀凍漲搶購潮。還有香蕉哥哥、葡萄姐姐將現身旅展現場和民眾互動，助陣親子、郵輪、樂園市場人氣；不想出國，國內各大飯店與地方觀光全面推出暑期優惠，也是撿便宜好時機。

主辦單位台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司表示，第20屆台北國際觀光博覽會TTE是2026上半年度全台旅展最大檔，為了歡迎民眾踴躍入場參觀，大會除推出免費索取門票優惠，再加碼推出許多好康，有1.早鳥排隊拿好禮抽機票：每日前200名至台北世貿13號口排隊領取號碼牌，即可獲得旅人必備洗漱套組，加碼天天抽亞洲、東南亞不限航點來回機票；2.網路索票逛展抽機票、星級餐券：展覽期間出示入場QR Code進場，即可獲得抽獎（中獎資訊將於展覽結束後5/27公告於官網以及官方FB粉專）；3.消費好禮多重送：早鳥消費送好禮、買海外行程送任一國家吃到飽網卡5日、消費滿額抽機票/住宿餐券等超值好禮。更多相關訊息及免費索票詳詢2026第20屆台北國際觀光博覽會TTE官網。

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