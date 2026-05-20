1小時後開牌！台菜寫成小說搶國際布克獎拚200萬 快點進直播間挺《臺灣漫遊錄》

英國國際布克獎（International Booker Prize）將於今日台灣時間凌晨5點宣布國際布克獎最終得主。楊双子著、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》（右1）獲選為決選名單6部作品之一。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學正迎來歷史性的巔峰時刻。英國國際布克獎（International Booker Prize）將於英國時間5月19日22時（台灣時間5月20日凌晨5時）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮。由作家楊双子創作、金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》成功殺進最終6強決選，成為今年決選名單中唯一的亞洲作家作品。

國際布克獎被視為全球翻譯文學的最高殿堂，獲獎作品可獲得5萬英鎊（約新台幣200萬元）的獎金。回顧《臺灣漫遊錄》的得獎經歷堪稱傳奇，2020年出版後先拿下國內金鼎獎，英譯版更於2024年一舉奪得象徵美國文學最高榮譽的美國國家圖書獎翻譯文學大獎。這次首度代表台灣衝進英國布克獎決選，被國際出版界視為台灣文化輸出的重大突破。

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小說以日治時期台灣為背景，透過飲食與女性視角交織出文化記憶。國際布克獎評審更給出極高評價，形容其為「富有洞見的後殖民小說，讀起來卻像酸甜動人的浪漫故事」。評審特別提示這本書利用回憶錄格式埋藏了打破第四面牆的劇情彩蛋，警告讀者「千萬別跳過註腳」。頒獎典禮官方直播（https://www.youtube.com/live/MxCXqnpOsRY?si=8Q-qX24Eqxrgm9s7）將於台灣時間凌晨5時正式登場，邀請邀請全民定好鬧鐘在線挺台灣創作者。

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