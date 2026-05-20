布克獎開獎前夕！楊双子倫敦親解虛構譯作內幕 金翎剖析多語轉譯挑戰

作者楊双子（坐者右2）於倫敦講座親解偽譯作內幕，譯者金翎（坐者右1）則剖析多語轉譯挑戰。（讀者提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕英國國際布克獎（International Booker Prize）即將於英國時間5月19日22時（台灣時間5月20日凌晨5時）公布得獎結果，台灣作家楊双子的作品《臺灣漫遊錄》成為台灣首部入圍該獎項決選名單的小說。在文化部駐英國代表處文化組與英國出版社And Other Stories的合作規劃下，特別邀請作家楊双子與譯者金翎（Lin King）前往倫敦展開系列講座與推廣活動。5月18日13時，兩人在倫敦大學亞非學院（SOAS）台灣研究中心舉辦名為「Taiwan Travelogue' in conversation」的深度講座，藉由與當地讀者的近距離交流，提升台灣文學的國際能見度。

前往參加講座的讀者分享，講座聚焦於《臺灣漫遊錄》充滿歷史想像與文學實驗的作品。故事以日治時期台灣的鐵道旅遊為骨幹，巧妙融合了精緻的飲食文學、旅遊敘事與層次分明的多重文本結構，藉此深入探討主體認同、歷史語言以及文化記憶等深刻核心命題。作家楊双子在會中分享創作背後的翔實研究與構思歷程，特別是她如何處理台灣多元語言交織的殖民歷史背景，以及如何運用獨特的敘事策略來塑造小說中極具辨識度的文學聲音。

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楊双子（坐者右2）與金翎（坐者右1）於英國時間18日舉辦講座，與英國讀者分享《臺灣漫遊錄》創作與翻譯。（讀者提供）

針對多年來激發廣泛討論的「虛構譯作」手法，楊双子在座談中正面回應外界「是否為商業詐欺」的質疑。她直言這絕非為了金錢，因為文學與史料根本不賺錢，其核心在於回應創作者的內部與外部動機。就外部動機而言，是為了回應台灣文學史，過往台灣文學主要使用日文，即當時日本帝國設定的「國語」；而日常第二常用的語言則是台語，直到二戰後第二波「國語政策」進入，才奠定由北京話演變而來的台灣華語基礎。從此歷史結構來看，此書確實是由「譯者楊双子」完成；在內部動機上，「楊双子」原本是她與雙胞胎妹妹預計共同使用的筆名，她希望透過虛構譯作的複雜結構，讓姊妹兩人都參與在本書中。她也當場解密作品設計的5個關鍵歷史時間點，包含1938年青山千鶴子來台、1954年日本初版、1970年日本再版、1990年台灣編撰版，以及2020年的完整重譯版。

除了歷史文本的建構，本次座談也將焦點移至翻譯在國際傳播中所扮演的關鍵推手角色。譯者金翎在現場深入剖析她如何轉譯小說中複雜的風格切換、幽默感以及深層的文化歷史隱喻。金翎以「跨語言寫作」為題分享，表示作品擁有不尋常的序言與後記，使它不僅是一本關於台灣的小說，更是一本關於翻譯本身的作品。她透露，日文翻譯版與英文翻譯版當時是同步進行，只是日文版較早出版。面對多語言交織的歷史本質，金翎坦言翻譯過程充滿挑戰，因為故事是由第一人稱的日本人視角敘述日語，並試圖去理解台語，若直接轉譯為英文，稍有不慎就會面臨流失所有語言質地與歷史紋理的風險。

文化部表示，這場座談緊鄰獎項公布時間點，提供國際讀者一次適時的機會，與2026年國際布克獎入圍決選名單中最具討論度的台灣作品展開深度對話。透過作品在倫敦的推廣，能將台灣文學的創作厚度放入世界文學與國際翻譯流通的全球視野中，促進跨文化的理解與交流。接下來，楊双子與金翎將於5月22日19點15分於BookBar Chelsea書店進行最後一場座談。

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