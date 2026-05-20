自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台灣文學登世界中心！楊双子金翎勇奪布克獎 文化部長李遠清晨5點守候讚「最好的禮物」

2026/05/20 05:51

文化部長李遠於臉書感謝楊双子與金翎用文學讓世界看到台灣。（擷取自李遠臉書）文化部長李遠於臉書感謝楊双子與金翎用文學讓世界看到台灣。（擷取自李遠臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學實力再度震撼世界。2026年國際布克獎（International Booker Prize）於英國時間5月19日晚間10點5分（台灣時間5月20日清晨5點5分）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮，現場正式宣布，由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《台灣漫遊錄》，擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座，寫下台灣文學首度奪得此國際大獎的歷史新紀錄。

文化部長李遠今日清晨於臉書同步密切關注，並在得獎結果公布後第一時間發文表示祝賀。李遠透露，自己今日清晨5點就起床，守候並等待布克國際獎的頒獎典禮。他感性寫道，心中其實一直有一種預感，認為楊双子和金翎一定會得獎。因為《臺灣漫遊錄》這本作品的內容具備普世性，形式卻是創新的，他也深信，現在應該是台灣文學作品及台灣文化站到世界中心的時候了。

李遠在文中寫下「終於。他們得獎了。」他提及，今天正好是他來到文化部滿2年的日子，迎來這項破天荒的國際榮譽，這個好消息對於文化部以及台灣文化界而言，無疑是最好的禮物。李遠也在文末特別感謝楊双子與金翎讓世界看到台灣，並期許大家一起加油，持續推動台灣文化走向國際。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中