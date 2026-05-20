台灣文學登世界中心！楊双子金翎勇奪布克獎 文化部長李遠清晨5點守候讚「最好的禮物」

文化部長李遠於臉書感謝楊双子與金翎用文學讓世界看到台灣。（擷取自李遠臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣文學實力再度震撼世界。2026年國際布克獎（International Booker Prize）於英國時間5月19日晚間10點5分（台灣時間5月20日清晨5點5分）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮，現場正式宣布，由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《台灣漫遊錄》，擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座，寫下台灣文學首度奪得此國際大獎的歷史新紀錄。

文化部長李遠今日清晨於臉書同步密切關注，並在得獎結果公布後第一時間發文表示祝賀。李遠透露，自己今日清晨5點就起床，守候並等待布克國際獎的頒獎典禮。他感性寫道，心中其實一直有一種預感，認為楊双子和金翎一定會得獎。因為《臺灣漫遊錄》這本作品的內容具備普世性，形式卻是創新的，他也深信，現在應該是台灣文學作品及台灣文化站到世界中心的時候了。

請繼續往下閱讀...

李遠在文中寫下「終於。他們得獎了。」他提及，今天正好是他來到文化部滿2年的日子，迎來這項破天荒的國際榮譽，這個好消息對於文化部以及台灣文化界而言，無疑是最好的禮物。李遠也在文末特別感謝楊双子與金翎讓世界看到台灣，並期許大家一起加油，持續推動台灣文化走向國際。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法