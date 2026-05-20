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《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎！蔡詩萍賀楊双子：文學是靈魂自由的平台

2026/05/20 14:28

台北市文化局長蔡詩萍也在臉書發文恭喜楊双子，文學是靈魂自由的平台，為作者們鼓掌；翻譯是台灣文學向外的窗口，為譯者們加油。（翻攝蔡詩萍臉書）台北市文化局長蔡詩萍也在臉書發文恭喜楊双子，文學是靈魂自由的平台，為作者們鼓掌；翻譯是台灣文學向外的窗口，為譯者們加油。（翻攝蔡詩萍臉書）

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣再度被世界看見！2026年國際布克獎由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《台灣漫遊錄》擊敗各國強敵，成功抱回國際布克獎冠軍寶座。台北市文化局長蔡詩萍也在臉書發文恭喜楊双子，文學是靈魂自由的平台，為作者們鼓掌；翻譯是台灣文學向外的窗口，為譯者們加油。

蔡詩萍說，台灣文學史第一本，恭喜《臺灣漫遊錄》榮獲國際布克獎，恭喜作者楊双子，恭喜譯者金翎，看兩位在英國泰德現代美術館出席頒獎典禮，真是所有台灣人的驕傲。

蔡詩萍表示，《臺灣漫遊錄》2024年曾獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎，譯者金翎女士是台北市民，因此台北市文化局曾頒發獎金三十萬元，並由台北市長蔣萬安親自頒發，這次再拿下國際布克獎，大家與有榮焉。蔡詩萍也說，「文學是靈魂自由的平台，我們為作者們鼓掌；翻譯是台灣文學向外的窗口，我們為譯者們加油。」

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