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楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎 顏擇雅：外國人認識台灣首選

2026/05/20 10:13

《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年國際布克獎於英國時間5月19日晚間10點5分（台灣時間5月20日清晨5點5分）在倫敦泰特當代美術館舉行頒獎典禮，現場宣布，由台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座。對此，作家顏擇雅認為，未來至少10年，外國人若想透過一本小說認識台灣，第一本都會是這本書。

《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）

顏擇雅今日發文指出，現在《臺灣漫遊錄》得大獎了。「我敢說至少未來十年，如果外國人想要透過一本小說認識台灣，第一本都會是這本。」不過，馬上想到一個問題。將來一定不少外國人來台灣，都會指定要吃書中提到的食物。如果你的企業或單位需要接待外賓，請要有心理準備對方會提出這種要求。

楊双子透過書寫《開動了！老台中》，以飲食切重新理解台中文化。麻薏湯對她而言「一點都不苦」。（公視提供）楊双子透過書寫《開動了！老台中》，以飲食切重新理解台中文化。麻薏湯對她而言「一點都不苦」。（公視提供）

顏擇雅接著說，但她相信裡面有幾種，多數台灣人都沒吃過，像麻薏湯。老實說不太清楚為什麽台中以外都吃不到麻薏湯。「我也不清楚為什麼在台中，有在賣麻薏湯的小吃攤那麽少。牛肉麵都有調理包了。麻薏湯不行嗎？」

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「彰化、台中都有。麻芛要好吃，需要摘採嫩葉，又要摘骨、揉葉，太費手工」、「麻薏湯更費工夫吧」，有網友解釋「麻薏是黃麻的嫩芽，因為種植黃麻才會有，所以在黃麻的產區之外都不太容易出現。另外是，處理黃麻的嫩芽其實很麻煩，要放在水裡揉搓很久，去掉粗的纖維（雖然是嫩芽，但是黃麻本來就是纖維作物）以及大部分的苦味」。

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