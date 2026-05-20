淡水紅毛城400年暖身活動開跑 「樂滿西樓」音樂會穿越9段歷史

歷史悠久的淡水紅毛城即將屆滿四百週年。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕歷史悠久的淡水紅毛城即將400年，新北市淡水古蹟博物館將於23日下午兩點半舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，為紅毛城400週年暖身，由台灣知名指揮家許双亮、女高音謝孟潔與真理大學音樂應用學系聯合演出，曲目以紅毛城歷經的9段歷史為主軸，從西班牙、荷蘭、明鄭、清帝國、英國、日本、澳洲、美國到現今，帶領遊客透過音樂穿越400年的時光。

淡水古蹟博物館將於23日下午兩點半舉辦「樂滿西樓」戶外音樂會，為紅毛城4百週年暖身。（記者翁聿煌攝）

除了歷史外，也將帶來多首全球知名經典電影樂曲，例如《美國鼠譚》、《新天堂樂園》、《第凡內早餐》、《教會》、《007電影組曲》，還有大眾耳熟能詳的《舞王》、《鬼滅之刃》、披頭四及台灣民謠等，歡迎民眾前來。

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淡古館長蔡美治表示，淡水古蹟博物館自去年起開始籌備國定古蹟淡水紅毛城400年系列活動，率先以紅毛城之名，成為荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，DTPHN）會員，正式與9國展開交流，今年8月將前往印尼參加會員大會，爭取下屆大會主辦權，除了持續參與國際事務，籌備期間預計辦理國際交流展、國際論壇等學術活動，也會推出音樂會、講座、主題導覽、藝術家工作坊等文化體驗，透過淡水紅毛城400年系列活動打造永續發展的國際文化門戶。

真理大學校長李宜芳表示，淡水紅毛城即將迎來400週年，而今年也適逢吳威廉牧師興建姑娘樓120週年，兩者皆是淡水重要的歷史文化地標，見證不同時代的國際交流與在地發展，「樂滿西樓」戶外音樂會希望透過音樂串聯歷史記憶，讓民眾在古蹟場域中感受多元文化交融的魅力。

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