《臺灣漫遊錄》獲布克國際獎 鄭麗君：帶領世界愛上台灣

《臺灣漫遊錄》勇奪英國「布克國際獎」，行政院副院長鄭麗君今（20）日在臉書表示，謝謝作者楊双子、譯者金翎以及春山出版寫出這塊土地的故事，透過文學讓大家以獨特視野回望自身歷史，也帶領世界重新認識台灣、愛上台灣。（圖取自鄭麗君臉書）

〔記者鍾麗華／台北報導〕英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「布克國際獎」今年由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說《臺灣漫遊錄》勇奪大獎。行政院副院長鄭麗君今（20）日在臉書表示，謝謝作者楊双子、譯者金翎以及春山出版寫出這塊土地的故事，透過文學讓大家以獨特視野回望自身歷史，也帶領世界重新認識台灣、愛上台灣。

鄭麗君指出，《臺灣漫遊錄》成為台灣第一部獲得這個在世界文壇具有指標性大獎的作品！太令人感動了！《臺灣漫遊錄》自出版以來，在台灣與國際文壇屢獲肯定：2021年獲台灣金鼎獎文學圖書獎，2024年拿下日本翻譯大賞首獎，同年英文版在美國奪下美國國家圖書獎翻譯文學大獎。至今已售出24國版權，在台灣銷售逾四萬本，在日本、美國與英國也都有超過萬本的銷售紀錄。

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鄭麗君說，每每看到楊双子與金翎帶著《臺灣漫遊錄》在世界各地巡迴座談、演講的消息，她的內心都感到無比驕傲，同時也非常感動。她們懷抱著對文學的熱愛，努力不輟的創作，終於帶著台灣文學走進世界的文學殿堂。

鄭麗君指出，楊双子與金翎的獲獎感言充滿了自信與堅定，還有對台灣這塊土地的熱愛，而自由民主的生活方式正是文學多元發展的沃土，非常期待接下來，會有更多精彩的台灣文學創作繼續走向國際，被世界各國讀者喜愛與欣賞。

鄭麗君表示，謝謝作者楊双子、譯者金翎以及春山出版寫出這塊土地的故事，透過文學帶領大家以獨特視野回望自身歷史，也帶領世界重新認識台灣、愛上台灣。

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