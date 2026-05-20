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台灣文學改寫歷史！AIT祝賀楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎

2026/05/20 14:37

台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座。（擷取自The Booker Prizes網站）。（翻攝自臉書）台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座。（擷取自The Booker Prizes網站）。（翻攝自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》奪下2026國際布克獎冠軍寶座。美國在台協會（AIT）也發文指出，這不僅是台灣第一座布克獎，更是史上首部從繁體中文翻譯作品奪下此世界級大獎。

《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）《臺灣漫遊錄》摘下2026英國國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站）

美國在台協會今日發文驚呼「台灣文學歷史新紀錄！《臺灣漫遊錄》勇奪2026布克國際獎」，台灣作家楊双子的小說《臺灣漫遊錄》（Taiwan Travelogue），在剛剛正式榮獲 2026年布克國際獎（The International Booker Prize 2026），這不僅是台灣第一座布克獎，更是史上首部從繁體中文翻譯作品奪下此世界級大獎，「恭喜最棒的台灣組合：作家楊双子、譯者金翎」。

美國在台協會指出，這部以 1930 年代台灣為背景的鐵道美食小說，被評審團盛讚為「浪漫與後殖民歷史交織的雙重壯舉，精妙絕倫！」謝謝她們將台灣的聲音帶向國際舞台。讓我們一起轉發，為這個歷史性的文學里程碑歡呼！

網友看到貼文後相繼留言，有人說「台灣之光，台灣的驕傲」、「很棒，謝謝楊雙子作家讓世界看見台灣」、「太棒了」。

布克獎官方網站《臺灣漫遊錄》作品介紹

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