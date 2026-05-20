楊双子《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎 同名台日影集將於台中取景

「台灣漫遊錄」作者楊双子（左）與譯者金翎摘下2026國際布克獎桂冠。（擷取自The Booker Prizes網站，中市府提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣作家楊双子創作、金翎英譯的史詩小說《臺灣漫遊錄》，於台灣時間5月20日清晨5點，在倫敦泰特當代美術館首奪國際布克獎（International Booker Prize）冠軍寶座，消息傳回家鄉台中，包括文化局長陳佳君等鄉親大感振奮，同名小說影集由台日國際合製，以日治時期台中為背景，將大量於台中取景並獲市府核定補助2百萬元。

2026年國際布克獎首度將冠軍寶座頒給台灣作家，消息傳回楊双子老家台中，鄉親相當振奮，台中市文化局表示，楊双子先前獲美國國家圖書獎翻譯文學獎時，已頒發30萬獎勵金及榮譽獎章，《臺灣漫遊錄》改編同名小說影集，將獲得市府補助2百萬元。

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《臺灣漫遊錄》為台日國際合製影集，以日治時期台中為背景，劇組將大量於台中取景，透過古蹟、市場與城市街景，呈現台中文化城歷史風華與庶民生活樣貌，由於楊双子筆下多提及老台中經典美食，預計舊作「開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查」，提及相關美食老攤位都可能入鏡。

文化局長陳佳君說，楊双子首奪國際布克獎冠軍，無疑是為台中文學注入強心針，《臺灣漫遊錄》將家鄉文化底蘊與台灣歷史巧妙地轉化為世界通用文學語言，讓國際讀者看見台灣、看見台中，文化局將持續扶植像楊双子一樣優秀台中作家，持續在國際舞台綻放光芒。

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