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草如仙再現！蔡草如特展揭開台灣近現代藝術風景

2026/05/21 14:24

蔡草如藝術特展，即日起至11月8。（台南國家美術館籌備處提供）蔡草如藝術特展，即日起至11月8。（台南國家美術館籌備處提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕從廟宇彩繪到美術創作，台灣近現代藝術家蔡草如的藝術人生，如今在台南國家美術館籌備處推出的「雙筆・仙跡：蔡草如藝術特展」中完整呈現，透過繪畫、手稿、畫冊與文獻資料，重新梳理蔡草如如何穿梭於民間工藝與現代美術之間，形塑獨特藝術風格。

特展揭露蔡草如創作歷程與人文精神。（台南國家美術館籌備處提供）特展揭露蔡草如創作歷程與人文精神。（台南國家美術館籌備處提供）

展名中的「雙筆」，象徵蔡草如同時深耕廟宇彩繪與西洋畫創作的雙重身份。他早年赴日學習西洋畫，返台後不僅成為知名寺廟彩繪師，也持續投入人物、風景與庶民生活題材創作，讓作品從神話宗教題材，逐漸延伸至農村勞動、市井人物與土地風景，見證臺灣近現代藝術從宗教敘事走向生活觀察的重要轉變。

「仙跡」則呼應民間對他「草如仙」的敬稱，展現其細膩畫工與深厚人文精神。此次展覽最大亮點之一，是大量公開珍貴速寫手稿與創作草圖，觀眾可從人物動態研究、構圖修改與筆記痕跡中，看見藝術家從觀察、練習到完成作品的創作歷程，也能理解其背後長時間累積的美學功力。

籌備處主任莊佩樺表示，展覽透過作品、文獻與時代背景交互對照，希望持續以藝術家個案研究為核心，逐步建構台灣近現代美術史的重要脈絡。而這批珍貴資料，則來自蔡草如之子蔡國偉多年來依循父親遺願，陸續捐贈數百件作品與文獻，成為台灣美術研究的重要基礎。

展覽也結合AI互動體驗，民眾可生成專屬人物肖像，模擬蔡草如筆下的人物風格與服飾特色，從互動中理解其人物神情、色彩與構圖美學，讓藝術展覽增添趣味與參與感。此外，展覽也揭露蔡草如曾參考日本藝術家和田三造《配色總鑑》、川合玉堂《日本畫的畫法》等書籍，顯示其如何融合日本畫技法與東洋美學，轉化成屬於台灣土地的人文風景與藝術語彙。

「雙筆・仙跡：蔡草如藝術特展」展覽即日起至11月8日。

蔡草如跨越廟宇彩繪與現代美術。（台南國家美術館籌備處提供）蔡草如跨越廟宇彩繪與現代美術。（台南國家美術館籌備處提供）

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