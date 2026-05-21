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楊双子期盼《臺灣漫遊錄》進入中國出版 開啟台灣未來對話

2026/05/21 13:40

《臺灣漫遊錄》作者楊双子。（ 法新社）《臺灣漫遊錄》作者楊双子。（ 法新社）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》榮獲2026英國國際布克獎（International Booker Prize），擊敗其他原作來自保加利亞、巴西、法國與德國的優秀決選作品，成為台灣首部奪得此項國際文學最高榮譽的作品，同時也是華語作品首次獲此殊榮。

得獎後，楊双子在20日接受法新社（AFP）專訪時表示，她希望有一天在中國也能閱讀到這本榮獲國際布克獎的小說，並促進有關「台灣人民想要的未來」的對話。

《臺灣漫遊錄》自2020年在春山出版至今，在台灣銷售已逾4萬本，在日本、美國與英國也皆銷售破萬，目前已售出24國版權。據悉，在得獎不到24小時內，瑞典和匈牙利即有出版社向光磊國際版權公司報價。此部小說更已授權蓋亞改編成漫畫，並由作曲家王希文製作音樂劇，也即將由世界柔軟影像公司開發成國際合製影集。然而，在中國，進口出版品必須通過審查閱讀，《臺灣漫遊錄》涉及台灣意識，恐怕很難通過審核引進。

法新社報導中指出，楊双子坦言，面對台灣的未來，她的內心無數次感到焦慮，經常擔憂也常覺得自己也許應該發表政治聲明，或採取某種行動，投入其他形式的社會運動或倡議，但做為一名小說家，她決定將信念寄託於文學，相信文學的力量。

楊双子表示，「如果這本書能夠以某種方式進入中國並被中國讀者閱讀，雙方將有機會交流。這會讓更多中國人了解台灣人想要一個怎樣的未來，而這個未來和許多中國人的想像並不相同。」

她也期望這部作品能在華語世界成為一個範例，展現出在台灣這樣一個自由民主、且她能公開出櫃做為酷兒人士的國家裡，大家可以共同完成這件事。

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（右）與譯者金翎於獲2026英國國際布克獎後合影。（法新社）《臺灣漫遊錄》作者楊双子（右）與譯者金翎於獲2026英國國際布克獎後合影。（法新社）

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