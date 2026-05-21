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抱回布克獎驚動政院！院長卓榮泰指示強化台灣文學政策及推廣 《臺灣漫遊錄》引爆24國版權外銷

2026/05/21 13:59

《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與英譯者金翎於國際布克獎典禮後合影。（歐新社）《臺灣漫遊錄》作者楊双子（左）與英譯者金翎於國際布克獎典禮後合影。（歐新社）

〔記者董柏廷／台北報導〕楊双子創作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》昨（20，英國時間19日）日獲得2026年英國國際布克獎（International Booker Prize），為台灣文學締造首度獲獎紀錄。行政院長卓榮泰特別於今（21）日行政院會指示，請文化部評估提高國際競賽獲獎獎勵金，實質鼓勵創作者、譯者及出版社；並應盤點台灣文學政策及推廣，繼續強化臺灣文學出版的獎勵、培育及推廣機制。

行政院長卓榮泰於行政院會中肯定楊双子與金翎以《臺灣漫遊錄》榮獲英國國際布克獎，讓台灣的文學走向世界，並促進英語世界對臺灣多元面貌的理解。卓榮泰說明，楊双子感言中提到，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」，這段話令人動容，他也要代表台灣回應，「有楊双子與金翎，是台灣的幸運；能夠讓世界看到《臺灣漫遊錄》，是全台灣的驕傲」。卓榮泰承諾，政府會繼續支持文化創作及創作自由，希望讓更多的台灣作品在世界發光發熱。

文化部表示，《臺灣漫遊錄》於2024年11月於美國發行英譯本，並獲得美國文學界最高榮譽的國家圖書獎翻譯文學大獎；2026年3月出版英國英譯本，進一步獲得被稱為諾貝爾文學獎「超級風向球」的國際布克獎。目前總計售出24國版權，在公布獲獎後，陸續已傳出多國將購買版權。楊双子創作、金翎英譯的《臺灣漫遊錄》不僅讓世界看見台灣文學，更如李遠所言，《臺灣漫遊錄》也在台灣各方面獲得世界關注的時刻，帶著台灣文學及文化站到世界中心。

文化部指出，近年文化部持續健全台灣文學自創作、出版、推廣、版權行銷、外譯等生態系，如楊双子在《臺灣漫遊錄》創作階段獲2018年「青年創作獎勵」，2020年由春山出版社出版後，2021年獲得金鼎獎圖書類文學圖書獎，後續依「翻譯出版獎勵計畫」陸續出版美譯本、英譯本。文化部亦曾邀請楊双子擔任台灣文學基地首任駐村作家，也由多個駐外文化組安排至世界各地巡迴演講及推廣。

同為作家的李遠上任文化部長後除延續整體文學政策，也邀請楊双子等青年、中壯世代作家對話，提出包含加強對於創作者與譯者的支持、外譯、國際雙向交流等建議。李遠針對相關建議陸續推動「創作獎勵」打開年齡限制、「下一本書」獎勵、「流浪計畫」鼓勵赴國外駐村、首屆「台灣作家節」並以翻譯為主題、公共出借權增加譯者補償金，以及自國內的台北國際書展、兒少書展與積極參與國際書展、國際作家節等，增加國際認識臺灣出版的機會，並增加外譯本擴大版權銷售可能等。

文化部表示，由《臺灣漫遊錄》的國際獲獎經驗，文化部也深刻理解，卓越的文學創作經過精巧細膩的翻譯，再加上出版社的全力支持，3者間的共同合作，成就了走進世界各國都能被不同讀者真切領略原著的重要關鍵。因此，文化部將依相關獎勵要點，另擇訂公開儀式，同時頒贈給作者楊双子、譯者金翎、春山出版社獲獎獎勵金。

文化部也承諾，將繼續整體加強各項文學政策的支持，實踐楊双子、金翎在領獎時感動所有人的致詞，「我始終相信文學有力量」、「台灣文學的百年探問，實際正是台灣人對自由與平等的百年追求」、「證明我們可以在國外訴說臺灣的故事」，持續推動台灣文學發展能量，讓台灣人為自己的文化而自信、讓世界看見台灣。

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