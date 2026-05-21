楊双子《臺灣漫遊錄》奪國際布克獎 卓揆：強化支持文學出版

《臺灣漫遊錄》作者楊双子。（ 法新社檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣長篇小說《臺灣漫遊錄》獲國際文學大獎「國際布克獎」，行政院長卓榮泰今（21）日在院會表示，擁有作家楊双子、譯者金翎是台灣的幸運，讓世界看到《臺灣漫遊錄》則是全台的驕傲，政府會持續支持文化創作以及創作自由，並盤點相關獎勵、培育、推廣機制。

台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》榮獲2026英國國際布克獎（International Booker Prize），擊敗其他原作來自保加利亞、巴西、法國與德國的優秀決選作品，成為台灣首部奪得此項國際文學最高榮譽的作品，同時也是華語作品首次獲此殊榮。

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卓榮泰今天在行政院會中，肯定楊双子、金翎榮獲英語翻譯文學界的重要獎項，他說，這也是台灣文學作品首獲殊榮，感謝2人讓台灣文學走向世界，促進英語世界對台灣的理解，全國同感榮耀。

楊双子得獎感言提到，「能夠生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。卓榮泰則說，有楊双子、金翎是台灣的幸運，讓世界看到「臺灣漫遊錄」是全台的驕傲。

卓揆強調，政府會繼續支持文化創作以及創作自由，讓更多台灣作品在世界發光發熱，請文化部盤點現行文學支持政策，強化對文學出版業的獎勵、培育、推廣機制，同時提高國際競賽獲獎獎勵金，給予創作者、譯者、出版社更多實質支持。

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