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韋蘺若明《針跡：修補時光的人》漫畫 帶讀者走入文物修護現場

2026/05/21 17:32

「北港飛龍團大龍旗」為文化部指定「重要古物」，漫畫家韋蘺若明以此為原型，出版《針跡：修補時光的人》新作。（蓋亞文化提供）「北港飛龍團大龍旗」為文化部指定「重要古物」，漫畫家韋蘺若明以此為原型，出版《針跡：修補時光的人》新作。（蓋亞文化提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕「北港飛龍團大龍旗」是1926年由雲林縣北港鎮當地陣頭所使用的旗幟，尺寸為673、535、454公分，重量逾30公斤，是台灣最大刺繡類織品民俗文物；漫畫家韋蘺若明以文物修護師千芯為主角，出版《針跡：修補時光的人》漫畫，帶領讀者走入塵封多年的木箱，一探文物修復現場故事。

漫畫家韋蘺若明《針跡：修補時光的人》漫畫，以文物修護師千芯為主角，帶領讀者一窺文化部「重要古物」的「北港飛龍團大龍旗」修復秘辛。（蓋亞文化提供）漫畫家韋蘺若明《針跡：修補時光的人》漫畫，以文物修護師千芯為主角，帶領讀者一窺文化部「重要古物」的「北港飛龍團大龍旗」修復秘辛。（蓋亞文化提供）

故事中的「北港飛龍團大龍旗」為北港迎媽祖遶境的重要前導旗，因尺幅巨大、工藝複雜且華麗，在北港流傳一句俗諺「台灣第一旗（奇），車倒3間店」；後來由文化部文化資產局對其進行長期修護，2023年更指定為「重要古物」，成為台灣首件被指定為重要古物的陣頭織品。

漫畫家韋蘺若明新作《針跡：修補時光的人》，以北港飛龍團大龍旗的修護歷程為原型，讓讀者一窺百年文物修復的現場。（蓋亞文化提供）漫畫家韋蘺若明新作《針跡：修補時光的人》，以北港飛龍團大龍旗的修護歷程為原型，讓讀者一窺百年文物修復的現場。（蓋亞文化提供）

韋蘺若明曾獲日本國際漫畫獎金獎，她這次與文資局合作，以大龍旗修護歷程為原型，並由台南應用科技大學專任助理教授盧亨如監修，出版新作品《針跡：修補時光的人》，透過漫畫形式帶領讀者走入文物修護現場，看見修護師如何在絲縷之間回溯歷史脈絡，守護這座島嶼的文化根脈。

漫畫以文物修護師千芯為主角，故事從掀開沉重木箱的那一刻展開，曾經耀眼輝煌、有「台灣第一旗」之稱的北港飛龍團大龍旗蜷縮在箱內，而它塵封多年的時間將再次流轉。修護師面對大旗不可逆的纖維劣化、百年間佚失的圖樣，團隊須一步步嘗試、推敲與判斷，在科學檢測、職人手藝與文化脈絡之間，尋找讓文物「活下去」的方法。

韋蘺若明表示，透過這次合作，跟著角色一窺文物修護的世界，也提到凝視古文物時，會產生一種時空交錯的奇妙感覺；而修護工作除了嚴謹的標準作業之外，有時也需充滿創意的解決方案，令她感到特別有趣。她認為，經歷漫長時間琢磨，在痛苦與快樂交織之中，努力將某些重要的事物保存下來，正是漫畫創作與修護工作相似之處。

韋蘺若明也預計明（22日）晚8點在誠品書店松菸店與考古專家葉長庚座談，分享如何將文物修護轉譯為漫畫故事，以及職人漫畫中「知識」和「情感連結」的拿捏與平衡，以及文史轉譯期待與想像。文化部文資局長陳濟民與北港飛龍團總務委員吳登興亦將出席。

漫畫家韋蘺若明出版《針跡：修補時光的人》漫畫，帶領讀者走入塵封多年的木箱，一探「北港飛龍團大龍旗」的文物修復現場。（蓋亞文化提供）漫畫家韋蘺若明出版《針跡：修補時光的人》漫畫，帶領讀者走入塵封多年的木箱，一探「北港飛龍團大龍旗」的文物修復現場。（蓋亞文化提供）

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