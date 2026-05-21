林志玲婉拒出任文策院董事 董事長王時思表達惋惜

林志玲決定不承接文化內容策進院董事職務。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝人林志玲日前受邀出任文化內容策進院新任董事，引發外界高度關注與各方討論。不過她今日（21日）無預警發表正式聲明，表示在深思熟慮後，為了避免外界出現更多非事實的揣測與誤解，決定不承接該職務。對此，文策院董事長王時思隨即公開回應，對此結果表達惋惜，但也強調完全尊重林志玲的選擇，未來文策院與林志玲基金會的各項合作，包含共同開發台灣電影的計畫都將持續進行，不會因為職務異動而改變。

文策院董事長王時思表示，雖然感到很惋惜，但充分尊重志玲姐姐的選擇。王時思強調，不論林志玲有沒有擔任文策院的董事，文策院和林志玲基金會的合作，包括共同開發台灣電影的計劃，未來繼續為台灣影視產業共同努力的腳步是不會改變的。

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