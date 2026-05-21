自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

林志玲婉拒出任文策院董事 董事長王時思表達惋惜

2026/05/21 17:30

林志玲決定不承接文化內容策進院董事職務。（文策院提供）林志玲決定不承接文化內容策進院董事職務。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝人林志玲日前受邀出任文化內容策進院新任董事，引發外界高度關注與各方討論。不過她今日（21日）無預警發表正式聲明，表示在深思熟慮後，為了避免外界出現更多非事實的揣測與誤解，決定不承接該職務。對此，文策院董事長王時思隨即公開回應，對此結果表達惋惜，但也強調完全尊重林志玲的選擇，未來文策院與林志玲基金會的各項合作，包含共同開發台灣電影的計畫都將持續進行，不會因為職務異動而改變。

文策院董事長王時思表示，雖然感到很惋惜，但充分尊重志玲姐姐的選擇。王時思強調，不論林志玲有沒有擔任文策院的董事，文策院和林志玲基金會的合作，包括共同開發台灣電影的計劃，未來繼續為台灣影視產業共同努力的腳步是不會改變的。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中