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醃菜想去鹹 這個方法比只泡水更有效

2026/06/03 22:00

〔文／梁瓊白〕一些鹹度極高的食材，為了去除蔬菜中的鹽分，只靠清水的浸泡是無法去除的，例如酸菜、榨菜、梅乾菜。正確的方法是先用清水沖洗，再用鹽水泡，這是利用滲透壓原理，鹽水浸泡20分鐘後再沖洗一次，然後用清水浸泡10分鐘，無論是酸菜、梅乾菜、還是榨菜，包準不鹹，口感也還是脆的。鹹度和硬度更高的筍乾除了泡，還要經過煮。

用鹽醃漬，原是保存蔬菜的一種方式，但是過多的鹽分不但不好吃，也不健康，為了保有脆度和適中的口感，用鹽水比清水有效。

要讓貝殼類海鮮吐沙的方法也是不能只泡清水，必須用濃度較高的鹽水浸泡，才能吐淨泥沙。

鹽水的另一個用處，切開的馬鈴薯、茄子用鹽水泡一下再撈出，可以防止氧化，後續的炒或炸才可以防止變色、發黃，蘋果、水梨、削皮後過一下鹽水，同樣可以防止氧化變色。

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