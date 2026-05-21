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展櫃驚見螞蟻爬行網熱議：聖甲蟲？ 故宮澄清非文物本體蟲害

2026/05/21 19:07

故宮近日傳出螞蟻爬行展櫃。（故宮提供）故宮近日傳出螞蟻爬行展櫃。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕近日有民眾前往國立故宮博物院觀展時，在欣賞千年以上的古物過程中，發現展櫃內有蟲子亂竄。不少網友見狀紛紛開玩笑稱這是「跟著文物一起出土的」、「故宮聖甲蟲」，意外在網路上掀起熱烈討論。針對此項展場螞蟻活動的情形，故宮今日正式做出回應，強調這並非文物本體發生蟲害，且館方已在第一時間依照博物館標準作業程序完成巡檢，並啟動相關防護處置。

故宮說明，目前研判螞蟻活動的位置主要是在展櫃後方，文物本體並沒有發生蟲害。在發現螞蟻活動後，館方已全面巡檢展場，確認目前的螞蟻活動情形僅限於特定展櫃區域。為了確保文物安全，並利於後續除蟲作業與硬體檢視，經審慎評估後，目前已先行將該展櫃的文物進行預防性卸展。同時，館方也已確認螞蟻的移動路徑與來源，將會持續監測現場情況，並加強展櫃接縫與周邊的密封，降低昆蟲再度進入的機會。

關於具體的除蟲方式，故宮指出，目前是在可接近的位置施作餌劑防治。由於螞蟻屬於群體性昆蟲，直接噴灑藥劑可能反而會讓蟻群分散，因此現階段採取施放餌劑的方式處理較為有效，以逐步控制族群數量。此外，館方會持續檢查展場與周邊空間，並與相關處室重新檢討環境與設備管理。

故宮表示，這次在展場發現的螞蟻，經鑑定為台灣常見的巨山蟻屬（Camponotus spp.）。這類螞蟻通常生活在戶外的樹洞、枯木或潮濕環境中，也可能沿著建築物的縫隙進入牆體、橫梁或夾層空間。牠們主要以花蜜或植物甜分為食，也會取食小型昆蟲。近期因為進入繁殖季節，會出現有翅型的個體，並且容易受到燈光吸引，導致活動較平常更為活躍。

依據目前的資料與過去經驗，這類螞蟻在國內並沒有直接危害文物的紀錄，目前也未發現任何文物受損的情況。故宮強調，博物館的保存工作重點在於持續監測與即時處理風險，此次事件能即時發現並處理，顯示日常監測機制持續運作，後續將追蹤改善以確保安全。

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