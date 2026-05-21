亞維儂藝術節話題作品登台 《泥是誰？》反思人與人脆弱卻真實的連結

《泥是誰？》透過身體在失衡與重組之間的流動，回應當代世界的不確定性。（Christophe R攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕來自加泰隆尼亞的巴羅・德維爾劇團（Baro d’evel），於2024年在亞維儂藝術節首演作品《泥是誰？》（Qui som?），獲得國際劇場界關注，視之為近年歐洲具代表性的創作之一。該作獲台北國家兩廳院邀請於本週登台，於22、23日在國家戲劇院演出。

兩廳院表示，巴羅・德維爾劇團由卡蜜兒．迪庫赫堤（Camille Decourtye）與布萊．馬迪奧．特里亞斯（Blaï Mateu Trias）共同創立。布萊出身西班牙知名小丑家族，自小接觸加泰隆尼亞傳統馬戲文化；卡蜜兒則曾於法國國家馬戲藝術中心（CNAC）接受專業訓練。兩人長年合作發展出融合馬戲、舞蹈、音樂與視覺藝術的獨特表演風格。

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作品《泥是誰？》以泥土為核心物件，集結14位來自柬埔寨、巴塞隆納與阿爾及利亞等地不同文化與背景的藝術家們，橫跨馬戲、現代舞、戲劇、聲樂與裝置創作專業，將各自的生命經驗與身體語彙帶進作品，使舞台充滿流動與變化；並大量運用陶土與塑膠兩者質地的強烈反差，延伸對環境、生存與人際關係的思考。

作品中沒有明確角色與線性故事，泥土在舞台上被塑造、踩踏、崩解，又重新聚合；表演者透過身體、泥土、歌聲與群體行動構成一幅不斷變動的舞台景象，在泥濘中滑倒、碰撞、失衡間持續前進，創造出小丑荒謬表演與末世寓言的獨特氛圍，卻也讓人看見人與人之間脆弱卻真實的連結。

此作也是回應疫情後人與人如何重新相遇的提問，透過幽默與詩意，將不安轉化為一場充滿生命力的劇場慶典，在笑聲與混亂裡，重新觀看彼此，重新思考「我們是誰？」。詳詢OPENTIX。

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