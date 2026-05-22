自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

「在這個被中國宣稱擁有主權的島嶼上」 美國權威樂評看NSO巡演背後深意

2026/05/22 04:47

古典音樂權威媒體《New York Classical Review》以大篇幅形容這場演出是一場跨越文化的生動邂逅。（翻攝自《New York Classical Review》網頁）古典音樂權威媒體《New York Classical Review》以大篇幅形容這場演出是一場跨越文化的生動邂逅。（翻攝自《New York Classical Review》網頁）

〔記者凌美雪／舊金山報導〕NSO《來自台灣》2026室內樂美國巡演，於美東時間5月19日在紐約圓滿落幕，雖然返台航程受天候影響延誤，目前還在舊金山等待轉機，但傳來好消息是，紐約當地樂評以極高評價讚譽此次巡演，更重要的是，當音樂做為文化外交的名片，紐約當地樂評似乎也直接切入了背後的深意。

古典音樂權威媒體《New York Classical Review》以大幅篇幅分析演出的深度，形容這場演出是一場跨越文化的生動邂逅。文化開頭即以德沃札克於19世紀受邀到美國時的目光焦點為例指出，雖然「當今台灣的局勢或許並非完全具有類比性」，但從NSO 的演出內容來看，可以感受到「在這個被中國宣稱擁有主權的島嶼上，至少有一部分藝術家正將原住民文化視為一種——姑且低聲耳語——“國家認同”的標誌。」

該評論還指出，NSO美巡標題「From Formosa」，「也蘊含著一種對西方文化的微妙致意——這是葡萄牙航海家在16世紀40年代賦予這座島嶼的名稱。（其意為『美麗』）。」也可說，「這是一次生動且引人入勝的邂逅——西方樂器、原住民人聲，以及致力於一種全新『融合』音樂盛宴的作曲家們，在此交匯融合。」

這場音樂的盛宴，由台灣年輕作曲家創作的當代客家樂曲《土／聲》端出「開胃菜」，線上文化評論雜誌《Blogcritics》在文章中說明，台灣除了16個獲得官方正式認可的原住民族群外，還有龐大的客家族群，是眾多由中國移入的族群之一。這首樂曲融合了前衛的挑戰性元素和質樸的童年旋律，「悅耳動聽，引人入勝」，與隨後呈現的科普蘭《2首弦樂四重奏》搭配堪稱妙筆。

緊接著，來自原住民族群的「TBT泰武古謠傳唱」登場，加上台灣旅美作曲家陳可嘉新作《銀芒之野》，以及已故旅美作曲家蕭泰然的《原住民組曲》，相當大比例是台灣傳統原住民音樂元素與西方樂器的相遇。《Blogcritics》讚譽著傳統服飾登台的「TBT」團員，歌聲及舞蹈都為舞台上綻放出一抹絢麗的色彩；對NSO室內樂包括4位團員鄧皓敦、陳怡茹、陳猶白、連亦先，以及鋼琴家嚴俊傑等，也給予高度肯定，認為他們巧妙而迷人地將二者融合在一起，都展現完美駕馭中西傳統的精湛造詣。

在紐約古典音樂繁盛的林肯中心一帶，NSO上一次美巡是大團在最多天團演出的大衛‧格芬廳，這次選擇在更適合室內樂演出的考夫曼音樂中心莫金音樂廳，獲得全場持續不斷的掌聲期待安可演出，而做為眾望所歸的返場曲目，團隊選擇了舒曼的《鋼琴五重奏》，《New York Classical Review》認為：「彷彿意在藉此確立其在古典音樂領域的正統地位」，但其實並不需要，因為「無論以何種標準衡量，這群音樂家皆屬翹楚」。

《New York Classical Review》表示，音樂家們精彩紛呈的演出，「早已用實力證明了自己不僅精通東方音樂的韻味，亦深諳西方古典音樂的傳統。而正是這兩種截然不同的音樂脈絡，被本場音樂會曲目中的台灣作曲家們迷人地交織在一起。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中