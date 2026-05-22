「在這個被中國宣稱擁有主權的島嶼上」 美國權威樂評看NSO巡演背後深意

古典音樂權威媒體《New York Classical Review》以大篇幅形容這場演出是一場跨越文化的生動邂逅。（翻攝自《New York Classical Review》網頁）

〔記者凌美雪／舊金山報導〕NSO《來自台灣》2026室內樂美國巡演，於美東時間5月19日在紐約圓滿落幕，雖然返台航程受天候影響延誤，目前還在舊金山等待轉機，但傳來好消息是，紐約當地樂評以極高評價讚譽此次巡演，更重要的是，當音樂做為文化外交的名片，紐約當地樂評似乎也直接切入了背後的深意。

古典音樂權威媒體《New York Classical Review》以大幅篇幅分析演出的深度，形容這場演出是一場跨越文化的生動邂逅。文化開頭即以德沃札克於19世紀受邀到美國時的目光焦點為例指出，雖然「當今台灣的局勢或許並非完全具有類比性」，但從NSO 的演出內容來看，可以感受到「在這個被中國宣稱擁有主權的島嶼上，至少有一部分藝術家正將原住民文化視為一種——姑且低聲耳語——“國家認同”的標誌。」

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該評論還指出，NSO美巡標題「From Formosa」，「也蘊含著一種對西方文化的微妙致意——這是葡萄牙航海家在16世紀40年代賦予這座島嶼的名稱。（其意為『美麗』）。」也可說，「這是一次生動且引人入勝的邂逅——西方樂器、原住民人聲，以及致力於一種全新『融合』音樂盛宴的作曲家們，在此交匯融合。」

這場音樂的盛宴，由台灣年輕作曲家創作的當代客家樂曲《土／聲》端出「開胃菜」，線上文化評論雜誌《Blogcritics》在文章中說明，台灣除了16個獲得官方正式認可的原住民族群外，還有龐大的客家族群，是眾多由中國移入的族群之一。這首樂曲融合了前衛的挑戰性元素和質樸的童年旋律，「悅耳動聽，引人入勝」，與隨後呈現的科普蘭《2首弦樂四重奏》搭配堪稱妙筆。

緊接著，來自原住民族群的「TBT泰武古謠傳唱」登場，加上台灣旅美作曲家陳可嘉新作《銀芒之野》，以及已故旅美作曲家蕭泰然的《原住民組曲》，相當大比例是台灣傳統原住民音樂元素與西方樂器的相遇。《Blogcritics》讚譽著傳統服飾登台的「TBT」團員，歌聲及舞蹈都為舞台上綻放出一抹絢麗的色彩；對NSO室內樂包括4位團員鄧皓敦、陳怡茹、陳猶白、連亦先，以及鋼琴家嚴俊傑等，也給予高度肯定，認為他們巧妙而迷人地將二者融合在一起，都展現完美駕馭中西傳統的精湛造詣。

在紐約古典音樂繁盛的林肯中心一帶，NSO上一次美巡是大團在最多天團演出的大衛‧格芬廳，這次選擇在更適合室內樂演出的考夫曼音樂中心莫金音樂廳，獲得全場持續不斷的掌聲期待安可演出，而做為眾望所歸的返場曲目，團隊選擇了舒曼的《鋼琴五重奏》，《New York Classical Review》認為：「彷彿意在藉此確立其在古典音樂領域的正統地位」，但其實並不需要，因為「無論以何種標準衡量，這群音樂家皆屬翹楚」。

《New York Classical Review》表示，音樂家們精彩紛呈的演出，「早已用實力證明了自己不僅精通東方音樂的韻味，亦深諳西方古典音樂的傳統。而正是這兩種截然不同的音樂脈絡，被本場音樂會曲目中的台灣作曲家們迷人地交織在一起。」

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