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台中國際藝博首移師會展中心 250公分李真巨作吸睛

2026/05/22 14:40

台中國際藝術博覽會將展出台灣雕塑家李真的大型雕塑作品。（台中國際藝術博覽會提供）台中國際藝術博覽會將展出台灣雕塑家李真的大型雕塑作品。（台中國際藝術博覽會提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第14屆「ART TAICHUNG 2026台中國際藝術博覽會」將於6月登場，今年首度移師到台中國際會展中心舉辦，展覽規模與形式全面升級，從過去的「飯店型」轉型為國際規格的「展板型」，希望帶給觀眾更完整、更沉浸的觀展體驗，今年藝博不只展現大型藝術作品與國際化規模，也希望透過數位藝術、教育推廣與國際交流，讓台中藝博成為亞洲重要藝術平台之一。

主辦單位中華民國畫廊協會理事長陳菁螢表示，台中藝博於6月5至7日開展，這次場地升級象徵台中藝博邁向國際化，希望在數位浪潮快速發展下，讓觀眾重新感受藝術作品最真實的視覺與感官魅力。

台中國際藝術博覽會將展出葉世強寬達419公分的巨幅油畫〈大地之歌〉。（台中國際藝術博覽會提供）台中國際藝術博覽會將展出葉世強寬達419公分的巨幅油畫〈大地之歌〉。（台中國際藝術博覽會提供）

今年展覽最大亮點之一，亞洲藝術中心將展出台灣雕塑家李真的大型雕塑作品，高度超過250公分，成為台中藝博歷來最大型雕塑作品；M+M畫廊則帶來印尼當代藝術家Christine Ay Tjoe作品，該藝術家曾在佳士得拍賣創下超過400萬元成交紀錄。

另外，包括漢雅軒展出葉世強寬達419公分的巨幅油畫〈大地之歌〉、藝術銀行展出近5公尺寬的〈小確幸之河#2〉，以及大雋藝術、日本藝術家白田誉主也的3.6公尺膠彩作品等，都成為本屆吸睛焦點。

台中國際藝術博覽會將展出近5公尺寬的〈小確幸之河#2〉。（台中國際藝術博覽會提供）台中國際藝術博覽會將展出近5公尺寬的〈小確幸之河#2〉。（台中國際藝術博覽會提供）

展覽也規畫「數位藝術特區」，以「立體城市」為主題，結合影像、數據與AI演算，探討科技如何改變人們對城市與空間的想像，將展出台灣藝術家王新仁、陳依純、陳普、林經堯等人的作品，呈現虛實交錯中生成流動的城市景觀。

本屆也安排多場藝術講座，邀請台中市立美術館館長賴依欣、香港M+博物館代表，以及多位藝術市場與收藏界人士，分享藝術典藏、市場趨勢與公共藝術議題。

今年台中藝博在台中市工策會的支持下也首度設立「藝術教育專區」，與台中教育大學合作，推出兒童藝術體驗活動，讓4至12歲學童透過拼貼、立體創作等方式，打造自己想像中的未來城市，希望從小培養孩子的美感與創造力。

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